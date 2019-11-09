Мужчина-Телец – верный друг и ужасный начальник. Изучаем знаки Зодиака

Все когда-то были детьми. Быки тоже когда-то были телятами. Однако если вы думаете, что в людях, родившихся под знаком Зодиака Тельца, навсегда остаются детские наивность и лень, то вы ошибаетесь.

Общая характеристика

Представители второго знака Зодиака заядлые молчуны, поэтому Тельцов легко можно угадать на любой вечеринке, если они, конечно, там есть. Представители второго знака верные друзья, которые вопреки всему будут оказывать поддержку до тех пор, пока дружба взаимна.

Мужчины-Тельцы прагматичные и материалистичные. Они не мечтают, а строят планы. Представители второго знака Зодиака не будут думать о том, как было бы здорово, если бы выросли крылья. Если им захотелось летать, то с большей вероятностью они найдут Водолеев и Близнецов, после чего попросят их сконструировать самолёт.

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Тельцы считают, что запас карман не тянет. Это те самые парни, которые доверху забивают свой гараж всем, что рука не поднимается выбросить. Когда заканчивается место в гараже – приходится покупать дачу. Кстати, выбираться на природу представители второго знака Зодиака очень любят, мастерски умеют готовить шашлыки и, как ни странно при их молчаливости, в такие моменты являются душой компании.

Работоспособность

Мужчины-Тельцы обычно консервативны и трудолюбивы. Они способны годами выполнять какую-нибудь монотонную работу, которая многих других давно бы свела с ума. А вот попытка внедрить что-то новое всегда вызывает у представителей второго знака Зодиака внутреннее отторжение. Начальник-Телец это ночной кошмар многих людей. Требовательный, раздражительный, желает видеть результат сейчас же, а не когда-нибудь потом. Если подчинённый ведёт себя безответственно, он будет немедленно уволен.

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Любовь

В любви мужчины-Тельцы так же постоянны, как и в дружбе. В отличие от Стрельцов, которые после первой же неудачи спокойно уходят в закат, представители второго знака Зодиака будут упорно добиваться свою возлюбленную. Романтичности Тельцам может не хватать, но сейчас в интернете полно советов по красивому ухаживанию, так что мужчины этого знака Зодиака методом подбора сумеют найти ключ к сердцу девушки. Добившись её расположения, Телец становится более раскованным. Любит ворчать по разным поводам, но зато почти всегда при деньгах, так что дом, еда и одежда жене будут обеспечены. Многие представители второго знака Зодиака ревнивы, это может стать основной причиной развода. Ещё мужчина-Телец не любит, если супруга оспаривает его мнение на людях. Даже если в отношениях главную роль играет жена, в обществе Телец испытывает потребность выглядеть настоящим суровым мужиком.

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Здоровье

Тельцы обладают отличным здоровьем и легко доживают до преклонного возраста. Болеют редко, но если случается, то выздоравливают очень долго. Среди мужчин-Тельцов встречаются упрямцы, которые отказываются верить врачам и принимать таблетки, что и является причиной долгого выздоровления. Проблемной зоной представителей второго знака Зодиака является спина. Поскольку они часто пытаются всё «нести на себе», у них появляется вполне реальная, а не метафоричная, боль. Есть склонность к перееданию.