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Певица Алсу поделилась редкой семейной фотографией с детьми

02 июня 2020 11:50
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Новости России. Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram снимок с дочками и сыном.

«Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото», – трогательно подписала фотографию исполнительница.

Певица Алсу поделилась редкой семейной фотографией с детьми-1

Фото: instagram.com/alsou_a 

Алсу довольно часто делится в соцсетях снимками своих дочерей: 13-летней Сафины и 12-летней Микеллы. С другой стороны, фотографий 3-летнего Рафаэля практически нет.

Поклонники тепло отреагировали на семейный снимок и заявили, что дочки Алсу – настоящие красавицы. И пусть артистка пока не показывает лицо малыша, вероятно, считают фанаты, он тоже хорош собой.

Кстати, ранее мы показывали, как популярные звёзды выглядели в возрасте своих детей. Взглянуть на юную Алсу можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Алсу # Микелла Абрамова # Сафина Абрамова # Рафаэль Абрамов # Фотофакт

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