Певица Алсу поделилась редкой семейной фотографией с детьми

Новости России. Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram снимок с дочками и сыном.

Алсу довольно часто делится в соцсетях снимками своих дочерей: 13-летней Сафины и 12-летней Микеллы. С другой стороны, фотографий 3-летнего Рафаэля практически нет.

Поклонники тепло отреагировали на семейный снимок и заявили, что дочки Алсу – настоящие красавицы. И пусть артистка пока не показывает лицо малыша, вероятно, считают фанаты, он тоже хорош собой.