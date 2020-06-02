Певица Алсу поделилась редкой семейной фотографией с детьми

Новости России. Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram снимок с дочками и сыном.
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото», – трогательно подписала фотографию исполнительница.
Новости России. Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram снимок с дочками и сыном.
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото», – трогательно подписала фотографию исполнительница.
Фото: instagram.com/alsou_a
Алсу довольно часто делится в соцсетях снимками своих дочерей: 13-летней Сафины и 12-летней Микеллы. С другой стороны, фотографий 3-летнего Рафаэля практически нет.
Поклонники тепло отреагировали на семейный снимок и заявили, что дочки Алсу – настоящие красавицы. И пусть артистка пока не показывает лицо малыша, вероятно, считают фанаты, он тоже хорош собой.
Кстати, ранее мы показывали, как популярные звёзды выглядели в возрасте своих детей. Взглянуть на юную Алсу можно здесь.