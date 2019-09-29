Прямой эфир

Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетной жизни

29 сентября 2019 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что в нашей части галактики инопланетян нет. Об этом он рассказал во время презентации новой ракеты Starship. 

По словам Маска, люди – единственная разумная форма жизни в галактике. Возможно, инопланетяне есть, но пока что нет никаких признаков, указывающих на это. 

«Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они», – добавил Илон. 

Гендиректор SpaceX не обошёл стороной и тему штурма «Зоны 51». Он назвал это простым интернет-мемом. 

Starship – новая ракета и космический корабль, который в настоящее время разрабатывает SpaceX. Если создание Starship будет успешным, планируется, что этот космический корабль заменит все ракеты и космические транспортные системы SpaceX. Более того, запуски Starship буду обходиться дешевле ныне существующих ракет. 

Предполагается, что пробный запуск состоится через 1-2 месяца. 

# Космос # калейдоскоп # Илон Маск

Другие новости рубрики

Все новости
Компания попросила сотрудницу не увольняться, разместив призыв на рекламном щите
28 сентября 2019 13:11

Компания попросила сотрудницу не увольняться, разместив призыв на рекламном щите

Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
28 сентября 2019 10:49

Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток

На 86 году ушёл из жизни режиссёр Марк Захаров
28 сентября 2019 09:57

На 86 году ушёл из жизни режиссёр Марк Захаров