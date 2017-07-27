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Пользователи сети обсуждают резко похорошевшего Маколея Калкина из фильма «Один дома»

27 июля 2017 09:34
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Маколей Калкин прославился в очень юном возрасте, сыграв главную роль в хите 90-х «Один дома». Кино о мальчике, который сумел в одиночку противостоять грабителям, уже более 25 лет считается одним из главных фильмов новогодних праздников, но вот у его главной звезды жизнь сложилась не лучшим образом.

Пользователи сети обсуждают резко похорошевшего Маколея Калкина из фильма «Один дома»-1

Еще совсем недавно Маколей был таким… Фото: Getty

Построить взрослую карьеру у Маколея не получилось, у него начались проблемы с запрещенными веществами, внешний вид бывшей звезды отпугивал даже самых преданных поклонников, а несколько лет назад даже ходили слухи о предпринятой им попытке суицида.

Вот только, похоже, теперь все шутки про плохой внешний вид Калкина потеряли актуальность. Папарацци удалось запечатлеть Маколея на выходе из супермаркета, и фото актера тут же стало вирусным.

Калкин наконец-то избавился от неряшливо длинных волос, бороды, набрал недостающие килограммы и обновил гардероб.

Пользователи сети обсуждают резко похорошевшего Маколея Калкина из фильма «Один дома»-4

…а сейчас стал таким. Фото: TheHR

Такие изменения не могут не радовать поклонников актера, да и вообще всех, кто когда-либо был очарован непоседливым мальчишкой из рождественской комедии. Говорят, что причиной столь резких изменений стал роман Калкина с актрисой Брендой Сонг.

Пользователи сети обсуждают резко похорошевшего Маколея Калкина из фильма «Один дома»-7

Бренда Сонг. Фото: Variery

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