Пользователи сети обсуждают резко похорошевшего Маколея Калкина из фильма «Один дома»

Маколей Калкин прославился в очень юном возрасте, сыграв главную роль в хите 90-х «Один дома». Кино о мальчике, который сумел в одиночку противостоять грабителям, уже более 25 лет считается одним из главных фильмов новогодних праздников, но вот у его главной звезды жизнь сложилась не лучшим образом.

Еще совсем недавно Маколей был таким… Фото: Getty

Построить взрослую карьеру у Маколея не получилось, у него начались проблемы с запрещенными веществами, внешний вид бывшей звезды отпугивал даже самых преданных поклонников, а несколько лет назад даже ходили слухи о предпринятой им попытке суицида.

Вот только, похоже, теперь все шутки про плохой внешний вид Калкина потеряли актуальность. Папарацци удалось запечатлеть Маколея на выходе из супермаркета, и фото актера тут же стало вирусным.