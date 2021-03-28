Пользователь соцсети рассказал, как борется с очень плохим настроением. Способ хороший, но доступен не всем

У всех людей время от времени бывает плохое настроение. Легко сказать: переключись на что-нибудь другое и всё будет хорошо. А вот действительно переключиться сложно.

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Tatsu___0 иногда выступает в роли психолога и даёт советы. 23-летний житель Токио в основном говорит о любви, но в этот раз он решил рассказать о своём способе борьбы с депрессией.

«Если вы чувствуете, что застряли на одном месте и хотите умереть, просто выделите исключительно на себя 24 часа и 180 долларов. Сходите в парикмахерскую, съешьте барбекю, понежьтесь в горячем источнике и поспите на мягкой кровати в отеле. Тогда вы почувствуете, что жизнь не такая уж плохая штука. Источник этого совета – мой вчерашний день», – написал молодой человек.