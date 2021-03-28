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Пользователь соцсети рассказал, как борется с очень плохим настроением. Способ хороший, но доступен не всем

28 марта 2021 15:20
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У всех людей время от времени бывает плохое настроение. Легко сказать: переключись на что-нибудь другое и всё будет хорошо. А вот действительно переключиться сложно. 

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Tatsu___0 иногда выступает в роли психолога и даёт советы. 23-летний житель Токио в основном говорит о любви, но в этот раз он решил рассказать о своём способе борьбы с депрессией. 

«Если вы чувствуете, что застряли на одном месте и хотите умереть, просто выделите исключительно на себя 24 часа и 180 долларов. Сходите в парикмахерскую, съешьте барбекю, понежьтесь в горячем источнике и поспите на мягкой кровати в отеле. Тогда вы почувствуете, что жизнь не такая уж плохая штука. Источник этого совета – мой вчерашний день», – написал молодой человек. 

Пользователь соцсети рассказал, как борется с очень плохим настроением. Способ хороший, но доступен не всем -1

Фото: pixabay.com 

Многие комментаторы начали ворчать, что не каждый может выделить на себя 24 часа и 180 долларов. Другие добавили, что на такую сумму сильно не разгуляешься. 

Менее придирчивые пользователи отметили, что совет заключается не во времени и не в деньгах. Важно просто уделить себе внимание, позаботиться о себе и своём душевном равновесии. 

Пользователь соцсети рассказал, как борется с очень плохим настроением. Способ хороший, но доступен не всем -3

Фото: pixabay.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о напутствии, которое отец дал сыну перед прощанием. Парень смог понять всю мудрость этих слов только через десятилетия – подробности здесь. 

# Психология

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