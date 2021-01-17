Отец написал сыну записку с парой фраз. Но только через много лет парень понял, насколько глубокий в них был смысл

Когда парень уезжал учиться за границу, отец вручил ему записку и немного денег. Тогда юноша не совсем понял, что ему хотел сказать папа, но теперь мужчина очень ценит эти слова.

Как сообщает SoraNews24, 23 года назад японец П. К. Санджун уезжал учиться в Сеул. В тот день его отец, Ёшио, подвёз сына до железнодорожной станции, откуда Санджуну предстояло добираться поездом до аэропорта.

Ёшио поддерживал репутацию строгого отца, поэтому не стал многословно и слёзно прощаться с сыном. Мужчина, которому было чуть больше 50 лет, вручил Санджуну конверт в качестве прощального подарка и был таков.