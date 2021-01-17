Отец написал сыну записку с парой фраз. Но только через много лет парень понял, насколько глубокий в них был смысл
Когда парень уезжал учиться за границу, отец вручил ему записку и немного денег. Тогда юноша не совсем понял, что ему хотел сказать папа, но теперь мужчина очень ценит эти слова.
Как сообщает SoraNews24, 23 года назад японец П. К. Санджун уезжал учиться в Сеул. В тот день его отец, Ёшио, подвёз сына до железнодорожной станции, откуда Санджуну предстояло добираться поездом до аэропорта.
Ёшио поддерживал репутацию строгого отца, поэтому не стал многословно и слёзно прощаться с сыном. Мужчина, которому было чуть больше 50 лет, вручил Санджуну конверт в качестве прощального подарка и был таков.
Фото: instagram.com/p.k.sanjun (Ёшио, около 35 лет)
Парень сел в поезд, пристроил свои вещи, немного отдохнул, а затем открыл конверт. Внутри находились три банкноты номиналом 10 тысяч иен (В 1998 году 10 тысяч иен составляло около 75-85 долларов. Сейчас около 96 долларов – прим.ред.) и записка.
«Я не настаиваю, чтобы ты стал богатым. И нет проблем, если ты не захочешь жениться. Но я хотел бы, чтобы ты был полностью доволен тем жизненным путём, который выберешь», – говорилось в письме.
Тогда юный Санджун не смог понять, что именно хотел сказать Ёшио. Сейчас же мужчина расшифровывает эти слова так: «Живи полноценной жизнью, а следовать или нет общепринятым мерилам успеха – решай сам».
Фото: instagram.com/p.k.sanjun (Санджун)
Сейчас Санджун гордится своим отцом, который уже давным-давно не такой строгий. Теперь это простой старичок, который обожает возиться с внуками. Санджун планирует передать эти напутственные слова дочке, когда она достигнет 20-летия.
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