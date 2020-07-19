Получила приз из рук Шварценеггера. Девушка увлеклась спортом и стала профессиональной бодибилдершей
Вы когда-нибудь задумывались о том, как многого некоторые люди успевают добиться за четверть века? Марк Цукерберг основал Facebook в 19 лет. Павел Дуров основал «ВКонтакте» в 22 года. Юлия Липницкая и Алина Загитова стали олимпийскими чемпионками в фигурном катании в 15 лет.
Ещё одной впечатляющей спортсменкой является 24-летняя бразильянка Наталья Абрахам Коэльо. Девушка дважды становилась победительницей спортивного фестиваля Арнольда Шварценеггера, а также неоднократно занимала высокие места в других состязаниях бодибилдеров.
Родители пообещали сыну игровую приставку за похудение. Но мальчик немного переборщил и стал спортсменом
Фото: instagram.com/ifbbpronataliacoelho
Наталья родилась 30 апреля 1996 года. Активно тренироваться она начала в 15 лет, и через четыре года достижения девушки были признаны Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса. Самым ярким событием в спортивной карьере Коэльо стала встреча с Шварценеггером, который лично вручил победительнице награду.
Фото: instagram.com/ifbbpronataliacoelho
После этого, по словам Натальи, она смогла вздохнуть с облегчением и понять, что всё было не напрасно. Девушка рассказывала, что сложнее всего для неё было продолжать заниматься регулярно, ведь иногда из-за плохого настроения или разных жизненных ситуаций хотелось пропустить тренировку.
Фото: instagram.com/ifbbpronataliacoelho
Стоит отметить, что Наталья не просто культуристка, но также бакалавр в области спортивной медицины и физкультуры. Девушка считает, что для спортсмена важнее всего правильное питание. Если в организме не хватает питательных веществ, то мышечная масса не будет увеличиваться. Или можно даже получить травму.
В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти
Фото: instagram.com/ifbbpronataliacoelho
Говоря о своих личных правилах, Коэльо отметила, что не представляет самосовершенствование без ведения дневника. Девушка записывает туда практически всё: что ела, какие упражнения делала, свой вес и многое другое.
Фото: instagram.com/ifbbpronataliacoelho
Помимо спортивных успехов Наталья может похвастаться количеством подписчиков в соцсетях. На страницу девушки в Instagram подписано более 300 тысяч пользователей.
Фото: instagram.com/ifbbpronataliacoelho
Кстати, ранее мы рассказывали о фармацевте, которая увлеклась спортом. Теперь хрупкая девушка без проблем поднимает в становой тяге 250 кг – здесь подробнее.