Получила приз из рук Шварценеггера. Девушка увлеклась спортом и стала профессиональной бодибилдершей

Вы когда-нибудь задумывались о том, как многого некоторые люди успевают добиться за четверть века? Марк Цукерберг основал Facebook в 19 лет. Павел Дуров основал «ВКонтакте» в 22 года. Юлия Липницкая и Алина Загитова стали олимпийскими чемпионками в фигурном катании в 15 лет.

Ещё одной впечатляющей спортсменкой является 24-летняя бразильянка Наталья Абрахам Коэльо. Девушка дважды становилась победительницей спортивного фестиваля Арнольда Шварценеггера, а также неоднократно занимала высокие места в других состязаниях бодибилдеров.

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