Поднимает тяжёлую штангу и обожает «Скалу». И это 10-летняя девочка

10-летняя девочка построила себе штангу из Lego и начала заниматься тяжелой атлетикой. Кумиром малышки является Дуэйн Джонсон. Как сообщает Daily Mail, ребенок превзошел взрослых в национальном соревновании силачей, подняв вес в три раза превышающий его собственный.

Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics

Айрин-Эджина Аткинсон начала интересоваться тяжелой атлетикой, когда увидела, как ее отец занимается спортом. В 7 лет она построила штангу из конструктора Lego, чтобы убедить ныне 40-летнего отца Крейга и 41-летнюю мать Мелоди разрешить ей упражняться. Претендент на Олимпийские игры тренируется дважды в день. Девочка уже заняла место на национальных соревнованиях в Глостере, выполнив ряд различных подъемов и упражнений. Она также стала чемпионкой в становой тяге в состязании Silver Dollar, будучи самым легким человеком, который поднял вес в три раза больше своего тела – 96 кг в ее случае.

Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics

Ребенок ростом 122 см также выполнил жим бревна весом 22,5 кг, подняв тяжесть с плеч прямо над головой, тем самым достигнув нового личного рекорда. Айрин-Эйджина из Телфорда, графство Шропшир, сказала: «Я горжусь и взволнована перед моим следующим соревнованием. Я мечтала побывать на Олимпийских играх, но не думала, что сделаю это в 10 лет. Я не ожидала, что стану сильной женщиной, но как только я увидела это, я поняла, что это мое».

Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics

Вдохновленная тренировками своего отца трижды в неделю и просмотром спортивных состязаний по телевизору, она занималась каждый день, стремясь быть больше похожей на своего героя – Дуэйна «Скалу» Джонсона. В конце концов ее родители сдались и нашли для нее подходящего наставника. Теперь она тренируется не менее двух часов в день, начиная с 5 утра, пока ее родители и 11-летний брат Джован спят. Вторая тренировка проводится после выполнения уроков. «"Скала" встает в пять, поэтому я решила попробовать. Я начала это делать, а потом это превратилось в привычку. Мне нравится заниматься, но иногда я действительно устаю, тогда я обычно говорю себе: «Ты сделала это вчера, чтобы ты могла сделать это снова». И я могу. Я никогда не сдамся», – сказала она.

Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics

Айрин-Эйджина была приглашена 22 августа на соревнования фитнес-компании Oak Strength. На соревнованиях – своих первых – она подняла 96-килограммовую штангу с пола, используя движение полуприседа, похожее на становую тягу, обойдя всех остальных шестерых участниц из-за своего веса. Она также несла 65-килограммовую штангу на плечах, перетащив ее на полные 15 метров за 32 секунды, заняв пятое место в соревновании, которое называется «прогулка с желтком».

Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics