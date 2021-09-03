Поднимает тяжёлую штангу и обожает «Скалу». И это 10-летняя девочка
10-летняя девочка построила себе штангу из Lego и начала заниматься тяжелой атлетикой. Кумиром малышки является Дуэйн Джонсон.
Как сообщает Daily Mail, ребенок превзошел взрослых в национальном соревновании силачей, подняв вес в три раза превышающий его собственный.
Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics
Айрин-Эджина Аткинсон начала интересоваться тяжелой атлетикой, когда увидела, как ее отец занимается спортом. В 7 лет она построила штангу из конструктора Lego, чтобы убедить ныне 40-летнего отца Крейга и 41-летнюю мать Мелоди разрешить ей упражняться.
Претендент на Олимпийские игры тренируется дважды в день. Девочка уже заняла место на национальных соревнованиях в Глостере, выполнив ряд различных подъемов и упражнений.
Она также стала чемпионкой в становой тяге в состязании Silver Dollar, будучи самым легким человеком, который поднял вес в три раза больше своего тела – 96 кг в ее случае.
Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics
Ребенок ростом 122 см также выполнил жим бревна весом 22,5 кг, подняв тяжесть с плеч прямо над головой, тем самым достигнув нового личного рекорда.
Айрин-Эйджина из Телфорда, графство Шропшир, сказала: «Я горжусь и взволнована перед моим следующим соревнованием. Я мечтала побывать на Олимпийских играх, но не думала, что сделаю это в 10 лет. Я не ожидала, что стану сильной женщиной, но как только я увидела это, я поняла, что это мое».
Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics
Вдохновленная тренировками своего отца трижды в неделю и просмотром спортивных состязаний по телевизору, она занималась каждый день, стремясь быть больше похожей на своего героя – Дуэйна «Скалу» Джонсона.
В конце концов ее родители сдались и нашли для нее подходящего наставника. Теперь она тренируется не менее двух часов в день, начиная с 5 утра, пока ее родители и 11-летний брат Джован спят. Вторая тренировка проводится после выполнения уроков.
«"Скала" встает в пять, поэтому я решила попробовать. Я начала это делать, а потом это превратилось в привычку. Мне нравится заниматься, но иногда я действительно устаю, тогда я обычно говорю себе: «Ты сделала это вчера, чтобы ты могла сделать это снова». И я могу. Я никогда не сдамся», – сказала она.
Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics
Айрин-Эйджина была приглашена 22 августа на соревнования фитнес-компании Oak Strength. На соревнованиях – своих первых – она подняла 96-килограммовую штангу с пола, используя движение полуприседа, похожее на становую тягу, обойдя всех остальных шестерых участниц из-за своего веса.
Она также несла 65-килограммовую штангу на плечах, перетащив ее на полные 15 метров за 32 секунды, заняв пятое место в соревновании, которое называется «прогулка с желтком».
Фото: instagram.com/aerynejjina_athletics
«Я не думаю, что вы найдете более сумасшедшего 10-летнего ребенка, но вы не найдете и более увлеченного. Неважно, сколько раз мы говорим «ты не собираешься этого делать, это безумие», она всегда найдет способ. Многие люди ошибочно полагают, что молодежь не должна поднимать тяжести, но во многих странах это национальный вид спорта. Все дело в тренировках с людьми, способными заботиться о ней по мере ее развития, чтобы она училась безопасно поднимать тяжести. Если вы выполняете правильную технику, с вами все в порядке, и хорошо обученные люди не позволят вам подняться, если вы не сделаете это должным образом. Мы очень гордимся ею и немного напуганы», – сказал писатель Крейг.
Он добавил: «Каждый раз, когда нужно сделать что-то, требующее силы, например, открыть банку с маринованным луком, это работа Айрин. Мы должны пользоваться этими мускулами».
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