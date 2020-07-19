«В животных есть красота жизни». Александр Васильев показал, как играет с собакой

Новости России. Историк моды опубликовал на своей странице в Instagram видео с новым знакомым. За пару часов ролик набрал почти 60 тысяч просмотров.

«Я знаю, что все наши видео с животными набирают наибольшее количество лайков. Это неудивительно! В животных есть красота жизни, радость движения и – главное – искренность», – рассказал Васильев.