«Им проще мыслить более креативно, чем более логично». Анализируем мифы о левшах 

Они невероятно талантливы, зато больше других подвержены болезням. Преуспевают в искусстве, но имеют сложности в точных науках. Вместе с психологом проанализируем мифы о леворуких людях. Татьяна Шутько, психолог:

Все мы знаем, что есть люди левши и правши, в первую очередь это связано с особенностью строения мозга. Левшей 10% от общего количества населения. Раньше считалось, что за работу ведущей руки у правшей отвечает левое полушарие, а у левшей – правое полушарие. Но в дальнейшем эта теория была немного скорректирована и выяснилось, что у правшей включается левая какая-то часть, какой-то участок левого полушария мозга, а у левшей включаются они одновременно. И поэтому говорят о том, что этим людям больше свойственно проявление каких-то творческих способностей.

К левшам всегда было обращено много внимания. И даже сейчас человек, свободно владеющий левой рукой и даже левой ногой, вызывает немало удивленных взглядов. Алексей Петров знает это по себе, ведь он тоже левша. Алексей Петров:

Хлеб я, например, режу правой рукой, но левая рука и левая нога у меня ведущие, более сильные. Если играть в футбол, то я ударю левой ногой.

Леворукие люди реже страдают болезнями органов, расположенных слева, а при наличии дефектов зрения – левый глаз будет видеть лучше. Обнаружено, что леворукость достаточно часто наследуется, однако может не проявляться на протяжении многих поколений. Татьяна Шутько:

Если один из родителей левша, есть большая вероятность того, что ребенку это передастся. Есть еще такой другой тип людей – люди амбидекстры, которые одновременно могут делать многие вещи двумя руками.

А вот переучивать левшей специалисты не советуют. Это все равно, что пытаться повернуть течение реки вспять. Можно научить писать ребенка правой рукой, но изменить асимметрию мозга нельзя. Татьяна Шутько:

Понимание левша ребенок или правша происходит где-то в районе пяти лет, потому что до этого возраста ребенок может пользоваться одной или второй рукой одновременно – это считается нормой. Уже дальше, использовав определенные методики, определяется ведущая рука. Ни в коем случае не надо переучивать ребенка, а нужно ему помочь в адаптации.

Левши талантливее правшей. Алексей своим примером подтверждает эту гипотезу. Алексей Петров:

В школе у меня больше получались какие-то театральные вещи, мне нравилось выступать, играть на гитаре. Мне казалось, что это у меня получается лучше, чем у моих друзей. Я как-то быстрее подхватывал это.

А вот психологи уверяют: талант не зависит от того, какая рука ведущая. Татьяна Шутько:

Это сугубо индивидуально, просто это особенность работы мозга. И поэтому левшам проще мыслить более креативно, чем более логично, поэтому среди них очень много творческих людей.

Правши не часто задумываются, что большинство вещей в современном мире сделано исключительно для них и это может вызвать массу дискомфорта для левшей. Ножницы, столовые приборы, компьютерные мыши. Однако к любой вещи из праворукого мира можно привыкнуть, это всего лишь вопрос времени. Алексей Петров:

Я заметил такую особенность, когда я говорю по телефону, мне всегда удобнее держать его левой рукой и около левого уха. Правой рукой я пытался, но это как-то неудобно, некомфортно.