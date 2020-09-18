Как правильно посадить розы осенью и как их подготовить к зиме

Сентябрь – время активной работы в саду. В этом году садоводам благоволит и погода. Первый осенний месяц как нельзя лучше подходит и для посадок роз.

Татьяна Никонович, агроном Центрального ботанического сада г. Минска:

Здесь правила в принципе такие же, как и весной, в зависимости от корневой системы, если она очень мощная, копается глубже яма для них, загружается навоз, присыпается землей и высаживается роза. Корни при этом надо разложить по поверхности по всему периметру, чтобы они не были пучком, а разложены. Засыпается земля, утрамбовывается и поливается.

Еще один нюанс, на который специалисты советуют обратить внимание. Татьяна Никонович:

Если вы приобрели в горшке цветущую розу, то ее надо обрезать, оставить 4-5 почек и удалить цветок.

Теперь самое главное обеспечить хороший полив для новых жителей розария, особенно в сухую погоду. Что касается в целом осеннего ухода за королевой сада, сейчас самое время организовать калийно-фосфорные подкормки и начать готовить розы к зиме.

Татьяна Никонович:

Уже можно было бы плетистые розы обрезать, то, что у нас цвело, то удалить с куста, а молодые плетья этого года оставим на зимовку, они будут цвести в следующем году. Почистить кусты, посрезать отцветшие соцветия. Я практикую такое, что каждый год осенью я обрезаю чайно-гибридную, флорибунду, я все равно ее под укрытие обрезаю, удаляю листья с нее. Готовим так вот к зиме.