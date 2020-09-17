«Последнее ополаскивание делаю минеральной водой». Как правильно ухаживать за волосами

Корреспондент нашей программы Вероника Кудринецкая славится не только красноречием, но и внушительной копной волос. Женское богатство досталось по наследству – все родственницы по маминой линии словно родились с косой до пояса.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Я никакими особыми препаратами не пользуюсь. Единственное, что у меня в арсенале 4 вида какого-то шампуня, которые я миксую периодически, один, второй или прямо вместе. Мою голову каждый день. Последнее ополаскивание делаю минеральной водой. Они более гладкие, шелковистые, блестящие.

Загадка природы не иначе, но степень густоты и длина волоса заложены в генах. А потому ни стрижка по лунному календарю, ни магические заговоры не превратят мышиный хвостик в львиную гриву. Втирая в кожу литры репейного масла, вы лишь тратите время напрасно. А вот вернуть «былую роскошь» возможно. И здесь помогут сыворотки на основе никотиновой кислоты или перца. Виктория Лозовая, владелица сети салонов, колорист:

Мокрый волос нельзя расчесывать, поэтому мы расчесываем его с маской либо кондиционером, тогда волосы полностью пропитываются маской, кондиционером, они становятся более увлажненными, мягкими, потому что когда волос сбит, не расчесан, кто-то нанес слегка маску либо кондиционер – на 10% волос попал продукт, на остальные волосы не попал, поэтому нужно расчесывать. Смываем все это прохладной водой, потому что горячая вода вымывает все из волоса.

Натуральному волосу окунаться в восстанавливающие маски рекомендуется не чаше 1 раза в 2 недели. Другое дело – крашеные блондинки. Наталья Люстибер, парикмахер-стилист:

После окрашивания волос первые две недели мы используем шампуни, маски, бальзамы – все для окрашенных волос. Все, что питает, восстанавливает волосы, вымывает цвет.

Виктория Лозовая:

Масла лучше использовать косметические, без силиконов, потому что масло в чистом виде съедает цвет, особенно для блондинок. Для натуральных темных волос можно использовать помощнее, потяжелее масла. Масло нужно подбирать по структуре волоса. Многие используют дома такие средства, как кефир, сметана, они опять же снимают цвет. С чего начинается красивая прическа? Двухразовое мытье головы за один присест. Первая пенка удалит грязь, вторая напитает волосы полезными веществами правильно подобранного шампуня. Наносим средство исключительно на корни. И не забываем ежемесячное скрабирование кожи головы. Ну, а для экстренной помощи шевелюре следующие лайфхаки.

Лайфхак №1 Наталья Люстибер:

Мы можем взять любую свою любимую маску, увлажнение, питание, восстановление, добавить в нее масло, которое мы наносим на кончики, – все это мы перемешиваем, наносим на сухие волосы, надеваем шапочку, полотенце и можно немного погреть. Ходим где-то 30-40 минут, на ночь не оставляем. После этого мы смываем, наносим спрей, масло, сушим волосы. Они рассыпчатые, как с картинки.

Лайфхак № 2 Наталья Люстибер:

Мы моем голову, высушиваем и после сразу же наносим на корень сухой шампунь это нам дает на 1-2 дня больше проходить с чистой головой.