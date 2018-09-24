Как сделать подсвечник из стеклянной банки и листьев

Юлия Самусенко, корреспондент СТВ: Дыхание осенней поры прохладнее, а её краски завораживают. Так и хочется, чтобы дом наполнился теплотой осенних оттенков и уюта. При помощи украшений это возможно. Об этом поговорим с дизайнером интерьера.

Какие украшения для дома осенью можно смастерить своими руками и из подручных средств?

Екатерина Акулова, дизайнер интерьера:

Могу предложить вам разработать очень красивый декоративный элемент – подсвечник. Для него я использовала обычную стеклянную банку, в качестве трафарета для нас послужил кленовый лист и дополнительно мы его прокрасили краской, это может быть либо белая краска, либо другой яркий тон. Вовнутрь мы вставили свечку, можно декорировать любой тесьмой, туда мы положили пару кленовых листьев для такого отражения в нашем окошке.