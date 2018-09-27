Хитрости дизайна: как визуально расширить маленькую комнату
Мечтаете о расширении? Но дело до покупки квартиры большей площади так и не доходит? Не спешите расстраиваться! Дизайнеры уверены: «однушка» легко превратится в «двушку», если грамотно подойти к организации жилого пространства.
Диана Перепелица, дизайнер:
В небольших квартирах мы рекомендуем объединять кухню с гостиной. Мебельщики с итальянской салонной выставки в этом году рекомендуют использовать невидимые рабочие поверхности, скрывать всю бытовую часть кухни.
Ограничьте использование аксессуаров и предметов декора. Чем меньше вещей в квартире, тем больше и просторней она кажется. Дизайнеры рекомендуют отказаться от сотен миниатюрных полочек, а взамен приобрести зеркальный шкаф-купе светлого оттенка во всю высоту стен, чтобы зрительно увеличить объём комнаты.
Диана Перепелица:
Стоит отказаться от больших изголовных кроватей, больших массивных спинок стульев, люстр массивных, которые подвесные, а прозрачная мебель отлично впишется.
Обделены пространством, но не ограничены фантазией. Так считают и за рубежом, ведь именно оттуда к нам пришла мода на мебель-трансформер, которая делает быт проще, а интерьер уютнее. Одно нажатие и кровать превращается в вещевой шкаф, а потом и вовсе вся комната преобразуется. Технология позволяет компактную студию превратить в многофункциональное пространство! Тут вам и рабочий кабинет, и кухня, и гостиная – 3 в 1!
Диана Перепелица:
Чтобы квартира визуально казалась больше, нужно сначала грамотно сбалансировать весь декор, яркие цвета заменить на более спокойные, более сложные, пастельные. Оптимальными стилями для небольших квартир будет – минимализм, скандинавский.
Для маленьких квартир одной люстры недостаточно, лучше равномерно распределить дополнительные источники света. Так вы разграничите функциональные зоны. Вдобавок, дизайнеры советуют использовать однотонное, цельное напольное покрытие.