Хитрости дизайна: как визуально расширить маленькую комнату

Мечтаете о расширении? Но дело до покупки квартиры большей площади так и не доходит? Не спешите расстраиваться! Дизайнеры уверены: «однушка» легко превратится в «двушку», если грамотно подойти к организации жилого пространства.

Диана Перепелица, дизайнер:

В небольших квартирах мы рекомендуем объединять кухню с гостиной. Мебельщики с итальянской салонной выставки в этом году рекомендуют использовать невидимые рабочие поверхности, скрывать всю бытовую часть кухни.