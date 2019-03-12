Полина Гагарина сменила имидж и показала новый цвет волос

Снимок был опубликован на странице певицы в Instagram. На кадре Гагарина в белоснежном парике.

Поклонники отметили, что такой цвет волос и стрижка подойдет певице, потому что они делают ее черты лица более выразительными.

Полина Гагарина принимает участие в вокальном конкурсе в Китае, где у нее уже появилось много поклонников. В шоу Гагарина регулярно занимает призовые места и является одним из главных претендентов на победу. На сцене конкурса певица уже исполнила свои хиты «Кукушка», «Спектакль окончен» и «A Million Voices», а также спела «Катюшу». К слову, новый снимок также сделан в Китае.