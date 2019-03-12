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Полина Гагарина сменила имидж и показала новый цвет волос

12 марта 2019 08:21
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Новости России. Полина Гагарина в новом образе поразила поклонников – певица показала новый имидж.

Снимок был опубликован на странице певицы в Instagram. На кадре Гагарина в белоснежном парике. 

Полина Гагарина:
Нихао.

Полина Гагарина сменила имидж и показала новый цвет волос -1

Фото: instagram.com/gagara1987

Поклонники отметили, что такой цвет волос и стрижка подойдет певице, потому что они делают ее черты лица более выразительными.

Полина Гагарина принимает участие в вокальном конкурсе в Китае, где у нее уже появилось много поклонников. В шоу Гагарина регулярно занимает призовые места и является одним из главных претендентов на победу. На сцене конкурса певица уже исполнила свои хиты «Кукушка», «Спектакль окончен» и «A Million Voices», а также спела «Катюшу». К слову, новый снимок также сделан в Китае.

Полина Гагарина сменила имидж и показала новый цвет волос -4

Фото: instagram.com/gagara1987

Певица любит экспериментировать со своей внешностью и примерять новые образы.

Более года назад Гагарина для обложки модного журнала выбрала «лысый» образ, а осенью – стала брюнеткой.

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Фотофакт

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