Заботливый отец и дедушка. Как выглядят младшая дочь и внуки Николая Дроздова

Новости России. Несколько поколений людей выросло за просмотром телепередачи «В мире животных». И программу эту на протяжении 42 лет вёл Николай Дроздов.

Ведущий запомнился зрителям своей улыбкой, тёплыми словами и искренней заботой о животных. Такую же доброту Дроздов проявляет и к своей семье.

У Николая и его супруги Татьяны родились две дочки – Надежда и Елена. У младшей из них есть два сына – Филарет и Ян. Вся семья много времени проводит вместе и оказывает друг другу как моральную, так и финансовую поддержку.