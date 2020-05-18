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Заботливый отец и дедушка. Как выглядят младшая дочь и внуки Николая Дроздова

18 мая 2020 16:06
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Новости России. Несколько поколений людей выросло за просмотром телепередачи «В мире животных». И программу эту на протяжении 42 лет вёл Николай Дроздов. 

Ведущий запомнился зрителям своей улыбкой, тёплыми словами и искренней заботой о животных. Такую же доброту Дроздов проявляет и к своей семье. 

У Николая и его супруги Татьяны родились две дочки – Надежда и Елена. У младшей из них есть два сына – Филарет и Ян. Вся семья много времени проводит вместе и оказывает друг другу как моральную, так и финансовую поддержку. 

Заботливый отец и дедушка. Как выглядят младшая дочь и внуки Николая Дроздова-1

Фото: Евгения Гусева (Дроздов с женой, младшей дочерью и внуками) 

Веселясь с внуками, телеведущий наверняка рассказывает им забавные истории и вспоминает свою молодость.

Кстати, как Николай Дроздов выглядел в много лет назад – смотрите здесь

# Звезды # калейдоскоп # Николай Дроздов # Татьяна Дроздова # Фотофакт

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