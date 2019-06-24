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Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица

24 июня 2019 10:48
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Новости России. На днях российская певица и актриса Марина Хлебникова впервые за долгое время появилась на телевидении. Артистка стала гостьей программы «Привет, Андрей!».  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица-1

Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official  

Поклонники Хлебниковой обратили внимание на то, что исполнительница сильно изменилась за прошедшее время. По словам актрисы, она просто немного похудела и не видит в этом ничего страшного.  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица-4

Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»  

На своей странице в Instagram Марина Арнольдовна успокаивает тревожащихся подписчиков и рассказывает, что нормально питается и «Вчера с мамой котлеты делали».  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица-7

Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»  

Возможно, причина изменений Хлебниковой связана с уходом её первого мужа Андрея Логинова из жизни. В программе «Привет, Андрей!» артистка не захотела поднимать эту тему.  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица-10

Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official  

Напомним, Марина Хлебникова была популярна в 1990-ых и начале 2000-ых. Широкую известность ей принесли песни «Дожди», «Случайная любовь», «Чашка кофию».  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ey0483  

Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица-15

Фото: vk.com/club64853761  

Кстати, совсем недавно мы рассказывали о нескольких женщинах, которые почти не меняются с возрастом.  

Посмотреть на них можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Марина Хлебникова # Фотофакт

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