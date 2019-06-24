Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица

Новости России. На днях российская певица и актриса Марина Хлебникова впервые за долгое время появилась на телевидении. Артистка стала гостьей программы «Привет, Андрей!».
Новости России. На днях российская певица и актриса Марина Хлебникова впервые за долгое время появилась на телевидении. Артистка стала гостьей программы «Привет, Андрей!».
Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official
Поклонники Хлебниковой обратили внимание на то, что исполнительница сильно изменилась за прошедшее время. По словам актрисы, она просто немного похудела и не видит в этом ничего страшного.
Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»
На своей странице в Instagram Марина Арнольдовна успокаивает тревожащихся подписчиков и рассказывает, что нормально питается и «Вчера с мамой котлеты делали».
Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»
Возможно, причина изменений Хлебниковой связана с уходом её первого мужа Андрея Логинова из жизни. В программе «Привет, Андрей!» артистка не захотела поднимать эту тему.
Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official
Напомним, Марина Хлебникова была популярна в 1990-ых и начале 2000-ых. Широкую известность ей принесли песни «Дожди», «Случайная любовь», «Чашка кофию».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ey0483
Фото: vk.com/club64853761
Кстати, совсем недавно мы рассказывали о нескольких женщинах, которые почти не меняются с возрастом.
Посмотреть на них можно здесь.