Поклонники не узнают Марину Хлебникову. Как сейчас выглядит певица

Новости России. На днях российская певица и актриса Марина Хлебникова впервые за долгое время появилась на телевидении. Артистка стала гостьей программы «Привет, Андрей!».

Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Поклонники Хлебниковой обратили внимание на то, что исполнительница сильно изменилась за прошедшее время. По словам актрисы, она просто немного похудела и не видит в этом ничего страшного.

Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»

На своей странице в Instagram Марина Арнольдовна успокаивает тревожащихся подписчиков и рассказывает, что нормально питается и «Вчера с мамой котлеты делали».

Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»

Возможно, причина изменений Хлебниковой связана с уходом её первого мужа Андрея Логинова из жизни. В программе «Привет, Андрей!» артистка не захотела поднимать эту тему.

Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Напомним, Марина Хлебникова была популярна в 1990-ых и начале 2000-ых. Широкую известность ей принесли песни «Дожди», «Случайная любовь», «Чашка кофию».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ey0483

Фото: vk.com/club64853761