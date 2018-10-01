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В Москве в квартире певица Хлебникова обнаружила тело своего первого мужа

01 октября 2018 10:58
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Новости России. Певица и актриса Марина Хлебникова нашла в квартире в Москве тело своего первого мужа.  

По сведениям агентства городских новостей «Москва», вечером 30 сентября правоохранителям сообщили о теле 51-летнего человека в двухуровневой квартире на ул. Ратная.  

По словам собеседника агентства, тело обнаружила Хлебникова. Погибший был первым супругом женщины. Предварительно, гражданин покончил с собой. На компьютере в квартире была оставлена предсмертная записка.  

Тело погибшего доставлено в морг. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.  

Марина Хлебникова известна по песням «Дожди», «Солнышко мое, вставай!», «Маленький принц» и «Проводница». В 2002 году она получила звание заслуженной артистки России.  

Летом 2018 года умер российский актёр из сериала «Счастливы вместе».  

Мужчине было 39 лет – подробнее здесь.  

# Некролог # калейдоскоп # Марина Хлебникова

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