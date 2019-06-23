«Синий свет «Динамо». Замгендиректора стадиона написала бы такие мемуары о II Европейских играх

Что такое стадион «Динамо» для заместителя генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо», узнали в программе «Большой город» .

Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:

Во-первых, для меня стадион «Динамо» ассоциируется с живым организмом. Я как-то стараюсь приходить пораньше, я вижу, как он просыпается, как этот стадион наполняется людьми, как работают у него системы жизнеобеспечения – это всё очень интересно.

Стадион «Динамо» – это большая веха в моей профессиональной деятельности, так сказать, последняя любовь.

Вообще, если я когда-нибудь захочу написать мемуары о том, как готовились и проходили II Европейские игры с момента отсчёта кнопкой, которую нажал наш Президент, то я, наверное, их так назову: «Синий свет «Динамо». На стадионе установлено четыре мачты, они очень современные красивые и в ночное время светят так, что на стадионе как днём видно, но со стороны они излучают абсолютно синий свет. Это такое интересное зрелище, просто завораживающее!