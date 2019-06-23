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Белка застряла головой в крышке люка. Понадобилась помощь спасателей

23 июня 2019 16:25
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Спасатели помогли белке, которая застряла в крышке люка.  

По информации Daily Mail, животное пыталось вылезть из канализации в немецком городе Дортмунд. Попытка не увенчалась успехом.  

Прибывшие на место спасатели увидели, как голова белки торчит из дыры в металле.  

Белка застряла головой в крышке люка. Понадобилась помощь спасателей-1

Фото: AP

Первоначальные попытки освободить животное были безуспешными, поэтому крышку люка сняли, а белку доставили в ближайшую ветеринарную клинику. Охраняла открытую канализацию полиция.  

Ветеринары успокоили белку. По словам пожарных, белка получила «легкие травмы» на шее. Они были обработаны, а затем животное выпустили обратно в дикую природу.  

Слонят спасали из ямы четыре часа, а мамы-слонихи все это время не покидали их – душевные кадры (смотрите здесь).  

# Животные # калейдоскоп

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