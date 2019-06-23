Белка застряла головой в крышке люка. Понадобилась помощь спасателей

Спасатели помогли белке, которая застряла в крышке люка.
По информации Daily Mail, животное пыталось вылезть из канализации в немецком городе Дортмунд. Попытка не увенчалась успехом.
Прибывшие на место спасатели увидели, как голова белки торчит из дыры в металле.
Первоначальные попытки освободить животное были безуспешными, поэтому крышку люка сняли, а белку доставили в ближайшую ветеринарную клинику. Охраняла открытую канализацию полиция.
Ветеринары успокоили белку. По словам пожарных, белка получила «легкие травмы» на шее. Они были обработаны, а затем животное выпустили обратно в дикую природу.
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