Белка застряла головой в крышке люка. Понадобилась помощь спасателей

Прибывшие на место спасатели увидели, как голова белки торчит из дыры в металле.

По информации Daily Mail, животное пыталось вылезть из канализации в немецком городе Дортмунд. Попытка не увенчалась успехом.

Спасатели помогли белке, которая застряла в крышке люка.

Первоначальные попытки освободить животное были безуспешными, поэтому крышку люка сняли, а белку доставили в ближайшую ветеринарную клинику. Охраняла открытую канализацию полиция.

Ветеринары успокоили белку. По словам пожарных, белка получила «легкие травмы» на шее. Они были обработаны, а затем животное выпустили обратно в дикую природу.