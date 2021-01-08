Мужчина сходил в ресторан и оставил чаевые. Но официантка оказалась недовольна

Мужчина сходил с другом в ресторан и оставил чаевые. Однако после замечания официантки он изменил своё решение.

Пользователь Reddit под ником Snalaa решил спросить совета у других людей, правильно ли он поступил. Мужчина объяснил, что в Канаде он и его друг решили перекусить в китайском ресторане. Друзья зарезервировали стол онлайн и таким же образом сделали заказ.

Официантка принесла еду, после чего ушла. Компаньоны поели, отметили, что было очень вкусно. Затем Snalaa расплатился по счёту в 30 канадских долларов и оставил 15% чаевых – 5 долларов. Когда мужчины собрались уходить, официантка недовольным тоном спросила: «Что-то не так с едой? Где остальные чаевые?»