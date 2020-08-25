Рядом дом Василя Быкова. Чем уникален слаломный канал под Минском и для чего он раньше использовался

Новости Беларуси. Чем уникален слаломный канал под Минском и для чего он раньше использовался, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Мы отправляемся в окрестности Минска, агрогородок Ждановичи. Тут в водохранилище Дрозды впадает еще одна рукотворная достопримечательность – слаломный канал. Его построили в 1981-ом году, здесь проводились кубки и чемпионаты СССР по гребле. Тогда в Европе была лишь одна подобная трасса – в Мюнхене. Она и стала прототипом для минского канала. Сейчас, к сожалению, «горная река» выглядит заброшенной и заросшей.