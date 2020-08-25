Рядом дом Василя Быкова. Чем уникален слаломный канал под Минском и для чего он раньше использовался
Новости Беларуси. Чем уникален слаломный канал под Минском и для чего он раньше использовался, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Мы отправляемся в окрестности Минска, агрогородок Ждановичи. Тут в водохранилище Дрозды впадает еще одна рукотворная достопримечательность – слаломный канал. Его построили в 1981-ом году, здесь проводились кубки и чемпионаты СССР по гребле. Тогда в Европе была лишь одна подобная трасса – в Мюнхене. Она и стала прототипом для минского канала. Сейчас, к сожалению, «горная река» выглядит заброшенной и заросшей.
Вероника Сайко, корреспондент:
Мой дом находится в 500-х метрах отсюда, и помню, как в детстве этот канал постоянно наполняли такой бурлящей водой и здесь тренировались гребцы. В последний раз здесь спортсменов я видела, наверное, два года назад. После этого ни разу тут никто и не тренировался, не знаю по какой причине. Только редкие фотографы со своими клиентами приходят и устраивают тут фотосессии. Бывает, конечно, можно встретить здесь рыбаков, правда неизвестно, что они в таком мелководье пытаются словить.
Побывать на канале стоит не только ради красивых фотографий. В нескольких метрах отсюда расположился поселок Ждановичи-6. Здесь когда-то проводила лето творческая интеллигенция, поэтому поселок так и прозвали – «писательские дачи». Тут находится дом Василя Быкова – его переоборудовали в музей.
Сохранилась дача драматурга Андрея Макаенка. Неподалеку также жили скульптор Сергей Селиханов, режиссер Владимир Орлов, академик Александр Вечер и многие-многие другие.