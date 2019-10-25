Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото
Фотограф из Македонии Горан Анастасовский более 13 лет занимается фотографированием животных. Обычно мужчина стремится запечатлеть моменты, когда звери проявляют ласку друг к другу. В его коллекцию входят самые различные представители животного царства.
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Мы собрали несколько фотографий, которые показались нам очень трогательными. Предлагаем взглянуть и вам.
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Фото: facebook.com/anastasovski.goran
Кстати, недавно мы отвлекались от повседневных забот, любуясь на хаски.
Только взгляните на этих сорванцов – здесь подробнее.