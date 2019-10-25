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Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото

25 октября 2019 12:11
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Фотограф из Македонии Горан Анастасовский более 13 лет занимается фотографированием животных. Обычно мужчина стремится запечатлеть моменты, когда звери проявляют ласку друг к другу. В его коллекцию входят самые различные представители животного царства. 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-1

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Мы собрали несколько фотографий, которые показались нам очень трогательными. Предлагаем взглянуть и вам. 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-4

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-6

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-8

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-10

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-12

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-14

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-16

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-18

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-20

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-22

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото-24

Фото: facebook.com/anastasovski.goran 

Кстати, недавно мы отвлекались от повседневных забот, любуясь на хаски. 

Только взгляните на этих сорванцов – здесь подробнее

# Животные # калейдоскоп # Горан Анастасовский # Фотофакт

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