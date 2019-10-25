Показываем, как животные умеют проявлять нежность: 11 душевных фото

Фотограф из Македонии Горан Анастасовский более 13 лет занимается фотографированием животных. Обычно мужчина стремится запечатлеть моменты, когда звери проявляют ласку друг к другу. В его коллекцию входят самые различные представители животного царства.

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Мы собрали несколько фотографий, которые показались нам очень трогательными. Предлагаем взглянуть и вам.

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran

Фото: facebook.com/anastasovski.goran