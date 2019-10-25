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Неужели беременна? Поклонники заметили у Ксении Собчак округлившийся живот

25 октября 2019 10:27
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Новости России. Поклонники Ксении Собчак заметили у телеведущей округлившийся живот.

Видеозапись сделали фанаты известной журналистки. На кадрах запечатлена Ксения Собчак в бежевом кардигане и облегающем платье в тон. Такой наряд подчеркнул округлившийся живот, что стало поводом для слухов о беременности телеведущей.

Неужели беременна? Поклонники заметили у Ксении Собчак округлившийся живот-1

Скриншот из видео на Youtube-канале «Леся Ловицкая»

Недавно Ксения опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в платье, которое скрывает живот.

Они поженились в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак

Неужели беременна? Поклонники заметили у Ксении Собчак округлившийся живот-4

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова 13-ого сентября.

Пара приехала в загс на катафалке — здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Ксения Собчак # Константин Богомолов

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