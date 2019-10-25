Неужели беременна? Поклонники заметили у Ксении Собчак округлившийся живот

Новости России. Поклонники Ксении Собчак заметили у телеведущей округлившийся живот.
Видеозапись сделали фанаты известной журналистки. На кадрах запечатлена Ксения Собчак в бежевом кардигане и облегающем платье в тон. Такой наряд подчеркнул округлившийся живот, что стало поводом для слухов о беременности телеведущей.
Скриншот из видео на Youtube-канале «Леся Ловицкая»
Недавно Ксения опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в платье, которое скрывает живот.
Они поженились в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Напомним, Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова 13-ого сентября.
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