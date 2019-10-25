Неужели беременна? Поклонники заметили у Ксении Собчак округлившийся живот

Новости России. Поклонники Ксении Собчак заметили у телеведущей округлившийся живот.

Видеозапись сделали фанаты известной журналистки. На кадрах запечатлена Ксения Собчак в бежевом кардигане и облегающем платье в тон. Такой наряд подчеркнул округлившийся живот, что стало поводом для слухов о беременности телеведущей.