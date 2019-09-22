Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Можно бесконечно рассуждать о плюсах и минусах домашних животных (чем мы обязательно как-нибудь займёмся). Можно спорить о том, какой питомец лучше: кот или пёс? Можно думать об уходе за животными и беспокоиться, что домашний попугайчик больше любит сидящего за компом мужика, хотя кормят птицу жена мужчины и их дочка.
Всё это имеет место быть. Но в этот раз мы решили просто посмотреть на хаски. Они красивые. Присоединяйтесь.
Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото: instagram.com/ogneva2711
Фото: instagram.com/koloyarova_sasha
Фото: instagram.com/zhecy777
Фото: instagram.com/tundra_lady
Фото: instagram.com/the_husky_hati_89
Фото: instagram.com/riosiberianhusky
Фото: instagram.com/daniseevich
Фото: instagram.com/_husky_loki
Фото: instagram.com/doktor.8215
Фото: instagram.com/husky_taiga
Фото: instagram.com/barni_vovkchonok
Фото: instagram.com/mel_working_diary
Фото: instagram.com/_husky____
Фото: instagram.com/haskitaiga
Фото: instagram.com/a_cat_called_summer