В России мама спасла ребёнка, который провалился в люк

Новости России. Во время прогулки с мамой ребёнок наступил на крышку люка и провалился. Инцидент попал на видео.

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/auto_nk

Ролик появился в сообществе «ДкНк» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что после падения малыша его мама подбежала к люку, отбросила тяжёлую крышку в сторону и поймала ребёнка. В этот момент подоспели прохожие, которые помогли достать его из люка.

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/auto_nk

Как сообщает РИА Новости, пользователи соцсетей утверждают, что инцидент случился в Татарстане. Прокуратура региона выясняет, действительно ли это произошло в республике. Если факт подтвердится, то будет проведена проверка и оценка деятельности коммунальных служб и других ответственных организаций.