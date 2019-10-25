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В России мама спасла ребёнка, который провалился в люк

25 октября 2019 10:48
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Новости России. Во время прогулки с мамой ребёнок наступил на крышку люка и провалился. Инцидент попал на видео.

В России мама спасла ребёнка, который провалился в люк -1

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/auto_nk

Ролик появился в сообществе «ДкНк» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что после падения малыша его мама подбежала к люку, отбросила тяжёлую крышку в сторону и поймала ребёнка. В этот момент подоспели прохожие, которые помогли достать его из люка.

В России мама спасла ребёнка, который провалился в люк -4

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/auto_nk

Как сообщает РИА Новости, пользователи соцсетей утверждают, что инцидент случился в Татарстане. Прокуратура региона выясняет, действительно ли это произошло в республике. Если факт подтвердится, то будет проведена проверка и оценка деятельности коммунальных служб и других ответственных организаций.

В России мама спасла ребёнка, который провалился в люк -7

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/auto_nk

# Спасение # калейдоскоп

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