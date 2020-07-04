Покалывало в ногах. Девушка перенесла серьёзную болезнь и теперь сама работает врачом

Как сообщает Daily Mail, в 2014 году в один из дней 19-летняя студентка Рэйчел Бэйли из британского города Ноттингема проснулась с ощущением покалывания в ногах. Девушка подумала, что это последствия вчерашней вечеринки, на которой Рэйчел много танцевала в обуви с каблуками.

Новости Великобритании. Девушка перенесла серьёзную болезнь, но смогла восстановиться. Теперь она сама работает врачом и помогает другим.

На следующий день Бэйли проснулась и поняла, что не может пошевелиться. Девушку незамедлительно доставили в больницу, где поставили неутешительный диагноз – это был синдром Гийена-Барре. Иммунная система Рэйчел атаковала её же нервные клетки, в результате чего девушка не могла двигаться.

Ситуация быстро усугублялась. Через три дня Бэйли подключили к аппарату ИВЛ, а затем и вовсе ввели в искусственную кому. Когда начался процесс выздоровления, девушка не могла говорить и общалась с врачами, указывая глазами на буквы.

Самое страшное осталось позади через 59 дней, которые пациентка провела в отделении интенсивной терапии. Ещё 76 дней потребовалось на реабилитацию, после чего в 2015 году Рэйчел благополучно вышла из больницы на своих ногах. Всего на лечение потребовалось 5 месяцев.