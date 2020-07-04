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Покалывало в ногах. Девушка перенесла серьёзную болезнь и теперь сама работает врачом

04 июля 2020 07:02
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Новости Великобритании. Девушка перенесла серьёзную болезнь, но смогла восстановиться. Теперь она сама работает врачом и помогает другим.

Как сообщает Daily Mail, в 2014 году в один из дней 19-летняя студентка Рэйчел Бэйли из британского города Ноттингема проснулась с ощущением покалывания в ногах. Девушка подумала, что это последствия вчерашней вечеринки, на которой Рэйчел много танцевала в обуви с каблуками.

Покалывало в ногах. Девушка перенесла серьёзную болезнь и теперь сама работает врачом -1

Фото: SWNS 

На следующий день Бэйли проснулась и поняла, что не может пошевелиться. Девушку незамедлительно доставили в больницу, где поставили неутешительный диагноз – это был синдром Гийена-Барре. Иммунная система Рэйчел атаковала её же нервные клетки, в результате чего девушка не могла двигаться.

Ситуация быстро усугублялась. Через три дня Бэйли подключили к аппарату ИВЛ, а затем и вовсе ввели в искусственную кому. Когда начался процесс выздоровления, девушка не могла говорить и общалась с врачами, указывая глазами на буквы.

Самое страшное осталось позади через 59 дней, которые пациентка провела в отделении интенсивной терапии. Ещё 76 дней потребовалось на реабилитацию, после чего в 2015 году Рэйчел благополучно вышла из больницы на своих ногах. Всего на лечение потребовалось 5 месяцев.

Покалывало в ногах. Девушка перенесла серьёзную болезнь и теперь сама работает врачом -4

Фото: SWNS 

Перенесённая болезнь сильно повлияла на Бэйли. Раньше она изучала криминологию и психологию, но теперь решила стать физиотерапевтом. К слову, одним из преподавателей Рэйчел был врач, который занимался её восстановлением.

Сейчас девушке уже 25 лет, и она готовится к работе в лондонской Королевской больнице Бромптона.

Кстати, раньше мы рассказывали историю о мальчике, родившемся раньше срока. Врачи оказывали малышу особую помощь, и это повлияло на его будущее.

Теперь мужчина тоже врач, и на работе он встретил медсестру, которая заботилась о нём в детстве (здесь подробнее).

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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