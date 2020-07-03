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Хотела как лучше. Женщина покрасила шкаф мужа, но допустила одну серьёзную ошибку

03 июля 2020 09:29
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Женщина хотела покрасить гардеробный шкаф мужа, но забыла об одной важной детали. Теперь мужчине потребуется новая одежда.

Как сообщает The Sun, жительница британского города Крайстчерч графства Дорсет Дебра Коллингвуд хотела устроить для мужа приятный сюрприз. Женщина решила покрасить деревянный шкаф.

Дебра взялась за работу с энтузиазмом, и очень быстро одна дверца шкафа стала белой целиком, а другая – наполовину. В этот момент Коллингвуд осознала, что дверцы – жалюзийные. Женщина распахнула их и посмотрела на одежду – она была в белых полосках.

Хотела как лучше. Женщина покрасила шкаф мужа, но допустила одну серьёзную ошибку-1

Фото: The Sun / facebook.com/debra.collingwood.7

«Когда ты не можешь догадаться сначала убрать из шкафа одежду», – написала Дебра в Facebook, сопроводив свои слова фотографиями.

Хотела как лучше. Женщина покрасила шкаф мужа, но допустила одну серьёзную ошибку-4

Фото: The Sun / facebook.com/debra.collingwood.7

Пользователи соцсети посмеялись и выразили надежду, что муж с пониманием отнесётся к поступку супруги. А некоторые комментаторы отметили, что иногда люди платят деньги за такой дизайн.

Хотела как лучше. Женщина покрасила шкаф мужа, но допустила одну серьёзную ошибку-7

Фото: facebook.com/matt.collingwood.79

Кстати, ранее мы рассказывали о другой курьёзной ситуации между супругами.

Женщина хотела скрыть от мужа свои покупки, но всё пошло не по плану (здесь подробнее).  

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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