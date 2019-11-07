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«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году

07 ноября 2019 13:29
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Один из крупнейших заводов, выпускающий с конвейеров белорусскую бытовую технику, раньше мог предложить покупателям весьма специфический набор: кукольные коляски, закаточные машинки и керосинки с импортным названием «Везувий», рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-1

Но спустя некоторое время предприятие выводят на новый уровень: теперь это «Минский завод холодильников». О первых успехах нового производства рассказывают, будто о выходе в открытый космос: пятисоттысячный, миллионный и, наконец, на дверце – восьмизначный номер.

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-4

10-миллионный холодильник вручили Николаю Свиридовичу, победителю соцсоревнования.

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-7

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-9

Николай Свиридович (архивная видеозапись):
Хочу сказать, что это не только моя заслуга!

Где сегодня тот самый десятимиллионный холодильник?

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-12

Николай Свиридович:
Десятимиллионный работает у сватьи на даче. Я, конечно, дорожу им, берегу, приезжаю к сватам на дачу, смотрим, он в прекрасном состоянии, работает, всё прекрасно.

Мы нашли того самого кучерявого парня спустя 28 лет после вручения заводского «Оскара» c пониженной температурой. Николай Яковлевич будто и сам живёт в холодильнике! 36 лет на заводе, а его словно и не выключали из розетки все эти годы!

Архивная видеозапись:
Много бытовых холодильников собрала в этот день передовая бригада Николая Свиридовича!

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-15

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-17

 

Николай Свиридович:
За 36 лет здесь всё изменилось, поменялись полностью конвейера,

Николай Свиридович не припомнит, чтобы на предприятии даже в непростые времена были забастовки или перебои с зарплатой. Но само производство очень часто было на грани. И дело не в людях – заводчане были готовы работать, только собирать холодильники нередко было просто не из чего.

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-20

Николай Свиридович:
В 90-е годы не было комплектующих, компрессоров, металлла, трубы! Всё решали руководители завода, они как-то решали вопросы, чтобы мы покупали импортные моторы. А сейчас у нас свои моторы барановичского производства, очень качественные. можем спокойно работать со своими комплектующими.

Сегодня это покажется анекдотом: люди могли месяцами стоять в очереди, чтобы купить холодильник.  Все знали, что выбирать заветное чудо бытовой техники не придётся. Не потому что – лишь бы схватить – выбирать было особенно и не из чего.

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-23

 

Николай Свиридович:
Модельный ряд... За смену приходило 5-6 модельных рядов, а теперь – 20-25. Собираем пару дней и переходим на другую модель, а раньше неделями собирали! Вот первые мои холодильники, которые я собирал.

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-26

Тогда я не мог представить, что мы перейдём на такой дизайн, будем выпускать такой модельный ряд, такие большие холодильники, качественные, красивые.

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-29

Предположением с низкой долей вероятности в 90-ые оказалось бы и то, что примерно 20 лет спустя производительность завода сможет конкурировать со скоростями планетарного масштаба! Бег на 200 метров – мировой рекорд – 19 с лишним секунд! Новый холодильник на минском предприятии – по одному каждые 17 секунд!

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-32

Наталья Агеенко:
Я считаю, наше белорусское производство налажено не хуже западных конкурентов. Мы в силу своей толерантности, характера, менталитета, относимся к делу от всей души. Делаем от души! И можем. Это доказывает спрос на наши холодильники.

 Плюсы в отрицательных температурах белорусского производства увидели в Польше, Швеции, Германии и Франции – не просто странах со своими аналогичными заводами – предприятиями-брендами, известными во всем мире. Неплохой промежуточный хэппи-энд для небольшого завода, выпускавшего закаточные машинки и керосинки «Везувий».  

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-35

Кирилл Лимаренко:
Немецкие партнёры отмечают, как правило, наше динамичное обновление модельных рядов. В этом году мы вывели новую линейку холодильников, они отмечают: да, это изделие будет зарекомендовано на немецком рынке.

«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году-38

# Предприятия Беларуси # калейдоскоп

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