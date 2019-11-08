На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось её фото с супругом

Новости России. Российская актриса Анастасия Заворотнюк поделилась с подписчиками снимком, на котором она запечатлена вместе с мужем Петром Чернышёвым. Не исключено, что фотография архивная.

Ранее стало известно, что фигурист впервые за долгое время принял участие в ледовом мюзикле вместе с Татьяной Навкой. Позже фигуристка сказала, что Пётр уже готов к работе.