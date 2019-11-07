Мужчина задал парню своей дочери девять вопросов. И они вас впечатлят

Что мы знаем об отцах? Это суровые мужики, которые приняли участие в создании самой красивой девушки на свете – своей дочери. И когда однажды дочь приводит домой какого-то оборванца со словами, что будет с ним встречаться, в жизни отцов случается кризис, который может разделить жизнь на «до» и «после». Об одном из таких знакомств на своей странице в Twitter рассказала жительница города Мидлсбро по имени Алейша. Девушка пригласила своего молодого человека в гости, чтобы познакомить с родителями и выпить чаю. Отец Алейши невозмутимо посмотрел на юношу, ненадолго удалился, а затем вернулся со списком вопросов.

Фото: twitter.com/aleishastubley

1. Где ты видишь себя через пять лет? 2. Какие качества моей дочери говорят тебе о том, что она будет хорошей женой? 3. Каковы твои намерения относительно моей дочери? 4. Насколько хорошо ты можешь обеспечить жену и семью? 5. Какая у тебя история с фильмами для взрослых? 6. Есть ли деятельность, занимаясь которой совместно, вы оба получаете удовольствие? 7. У тебя есть характер? 8. Как много девушек у тебя было до моей дочери? 9. Готов ли ты ухаживать за моим ульем, когда я буду в отпуске?

Фото: twitter.com/aleishastubley