Похож на маму: Ингеборга Дапкунайте показала подросшего сына в свой юбилей
Новости России. 20 января актриса Ингеборга Дапкунайте отметила 55-летний юбилей.
В честь дня рождения актрисы Первый канал показал документальный фильм о Дапкунайте «Все, что пишут обо мне – неправда». В эпилоге фильма появился сын актрисы, которого зовут Алекс. Малыш играл с кубиками, а потом мама взяла его на руки и ушла со сцены.
Фото: скриншот из документального фильма «Все, что пишут обо мне – неправда»
Свою личную жизнь Ингеборга Дапкунайте держит в секрете. Известно, что почти пять лет назад актриса вышла замуж за бизнесмена.
Фото: скриншот из документального фильма «Все, что пишут обо мне – неправда»
Поклонники знаменитости отметили, что мальчик очень похож на маму.
Ингеборга принимает участие не только в российских проектах, но и снимается за рубежом. Среди участников документального фильма об актрисе был голливудский актер Джон Малкович. Дапкунате снималась с Бредом Питтом, Томом Крузом, Эмиром Кустурицей.
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