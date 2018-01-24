Похож на маму: Ингеборга Дапкунайте показала подросшего сына в свой юбилей

Новости России. 20 января актриса Ингеборга Дапкунайте отметила 55-летний юбилей. В честь дня рождения актрисы Первый канал показал документальный фильм о Дапкунайте «Все, что пишут обо мне – неправда». В эпилоге фильма появился сын актрисы, которого зовут Алекс. Малыш играл с кубиками, а потом мама взяла его на руки и ушла со сцены.

Фото: скриншот из документального фильма «Все, что пишут обо мне – неправда»

Свою личную жизнь Ингеборга Дапкунайте держит в секрете. Известно, что почти пять лет назад актриса вышла замуж за бизнесмена.

Фото: скриншот из документального фильма «Все, что пишут обо мне – неправда»