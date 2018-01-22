Ученые: социальные сети сокращают продолжительность жизни на 10%

Новости США. Учёные из Стэнфордского университета обнаружили влияние соцсетей на продолжительность жизни.

По информации СМИ, активные пользователи социальных сетей живут на 10% меньше своих ровесников.

Соцсети создавались для объединения людей в группы по интересам. Также они должны были помогать находить друзей. Но исследователи полагают, что некоторые пользователи тратят на них слишком много времени.

Ради лайков и комментариев люди могут совершать необдуманные поступки. Также такая увлечённость плохо сказывается на отношениях в семье. Зависимость от соцсетей может вызывать психические расстройства. В комплексе эти проблемы ускоряют приближение смерти.

Исследования переданы командам мессенджеров и соцсетей. Учёные просят разработчиков не поощрять людей тратить много времени в приложениях и социальных сетях.

По данным аналитиков, в 2017 году среднестатистический пользователь проводил в соцсетях по полтора часа в сутки, а активный в 2,5 раза больше.

Аватар в соцсетях может многое рассказать о владельце страницы.