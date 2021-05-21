Подросток поссорился с родителями и взялся за кирку. Теперь у парня собственные трёхкомнатные апартаменты

Сейчас у молодого парня есть собственная пещера с тремя комнатами и Wi-Fi. А все началось с конфликта с родителями. Как сообщает KDNL ABC 30 St. Louis, в 2015 году 14-летний житель Испании Андрес Канто отказывался переодеваться, чтобы ехать с родителями в деревню. Тогда его мама и папа заявили, что если он не сменит свой спортивный костюм, то он никуда не поедет. «Не волнуйтесь, я найду для себя развлечение», – в сердцах бросил подросток, взял дедушкину кирку и отправился на задний двор.

Фото: Zenger News / Andres Canto

Сначала Андрес собирался просто выпустить пар, но потом заметил, что ему хочется продолжать свое занятие. В результате юноша после школы брался за кирку и отправлялся копать. Подросток рассказал о своем занятии друзьям, и один из них раздобыл пневматическую дрель.

Фото: Zenger News / Andres Canto

Вскоре глубина пещеры достигла 3 метров. А за шесть лет улучшений и доработок она превратилась в трехкомнатное жилье с гостиной, спальней, системой отопления, аудиоаппаратурой и Wi-Fi. С мая по сентябрь температура воздуха в пещере держится на уровне 20–21 °C даже без отопления. По словам Канто, без сложностей не обошлось. Например, первое время было очень душно из-за высокой влажности и плохой вентиляции. Также в пещере встречаются пауки и улитки. Однако парень не возражает, поскольку считает, что это он вторгнулся их пространство, а не наоборот.

Фото: Zenger News / Andres Canto

Чтобы поднимать на поверхность землю, парень использовал систему шкивов. Андрес укрепил крышу пещеры, используя арочные входы и сводчатые потолки, усиленные колоннами, а также покрыв стены бетоном, чтобы предотвратить обрушение. Когда о проекте молодого человека узнали местные власти, к Канто в пещеру с проверкой пришли гражданская гвардия и представители Департамента охраны окружающей среды. Первые должны были выяснить, не являются ли действия юноши противозаконными, а вторые – не наносит ли он вред природе. Как оказалось, ничего плохого юный житель Испании не делал.

Фото: instagram.com/andresiko_16