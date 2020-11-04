Девушка превратила отказы в изюминку. А вы смогли бы сделать из них одежду?

Девушка хочет заниматься научной деятельностью. Она подавала множество заявлений на право выступить на конференциях, на научные публикации, на получение стипендий и грантов. Но все её просьбы получали отказ. Как сообщает Lansing State Journal, 29-летняя аспирантка Мичиганского государственного университета Кейтлин Кирби не понаслышке знает, каково получать отказы. За время своей научной деятельности девушка получила их так много, что решила превратить в свою изюминку.

Фото: Lansing State Journal / Matthew Dae Smith

Когда пришло время защищать диссертацию, девушка выбрала из всех полученных писем с отказами 17 штук, распечатала их и сложила в форме веера. Затем она скрепила письма, превратив их в бумажную юбку. «Когда я перечитывала те письма во время изготовления юбки, я вновь подумала, что для достижения успеха нужно приложить много усилий. Отказ — естественная часть любого процесса», – считает Кейтлин.

Фото: Lansing State Journal / Matthew Dae Smith

В этой юбке Кирби и защитила свою аспирантскую диссертацию перед членами научной комиссии. Преподаватели обратили внимание на творческий подход девушки, что пошло ей только на пользу. Одна из профессоров Мичиганского университета сказала, что такое количество отказов показывает активность студентов. Преподавательница считает, что нужно привыкать к отказам, ведь они – часть жизни. По словам профессора, все её ученики не раз слышали «нет» в ответ на свои просьбы, но в итоге после множества попыток студенты добивались своего.

Фото: Lansing State Journal / Matthew Dae Smith