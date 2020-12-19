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«Чего ты смотришь, помогай» Кот поиграл с хозяйскими вещами и пожалел

19 декабря 2020 09:36
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Мало кто из «кошатников» не знает, на что способны эти питомцы. Под угрозой находятся не только одежда и мебель, но и всё, что плохо лежит или стоит. 

Как сообщает Daily Star, иногда кот может поплатиться за свою неуёмную энергию. Пользователь TikTok под ником Кейли Вудс показал своего домашнего любимца, который решил вываляться в блёстках. 

«Чего ты смотришь, помогай» Кот поиграл с хозяйскими вещами и пожалел-1

Фото: tiktok.com/@kails75 

Если судить по выражению морды животного, кот совсем не был рад тому, что оказался покрыт блёстками от хвоста до ушей. Хозяин зверя прокомментировал это кратко: «О, боже». 

«Чего ты смотришь, помогай» Кот поиграл с хозяйскими вещами и пожалел-4

Фото: tiktok.com/@kails75 

Поскольку люди, посмотревшие ролик, выразили свою обеспокоенность относительно здоровья питомца, Кейли решил их успокоить. По словам Вудса, кот отделался лёгким испугом – он был тщательно вымыт. После этого мужчина отнёс питомца к ветеринару, и тот заверил, что пушистый совершенно здоров. 

Кстати, а вы замечали, насколько похожи люди и их питомцы? Вот несколько примеров (здесь подробности). 

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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