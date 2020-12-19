«Чего ты смотришь, помогай» Кот поиграл с хозяйскими вещами и пожалел

Мало кто из «кошатников» не знает, на что способны эти питомцы. Под угрозой находятся не только одежда и мебель, но и всё, что плохо лежит или стоит.

Как сообщает Daily Star, иногда кот может поплатиться за свою неуёмную энергию. Пользователь TikTok под ником Кейли Вудс показал своего домашнего любимца, который решил вываляться в блёстках.