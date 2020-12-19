«Чего ты смотришь, помогай» Кот поиграл с хозяйскими вещами и пожалел
Мало кто из «кошатников» не знает, на что способны эти питомцы. Под угрозой находятся не только одежда и мебель, но и всё, что плохо лежит или стоит.
Как сообщает Daily Star, иногда кот может поплатиться за свою неуёмную энергию. Пользователь TikTok под ником Кейли Вудс показал своего домашнего любимца, который решил вываляться в блёстках.
Фото: tiktok.com/@kails75
Если судить по выражению морды животного, кот совсем не был рад тому, что оказался покрыт блёстками от хвоста до ушей. Хозяин зверя прокомментировал это кратко: «О, боже».
Фото: tiktok.com/@kails75
Поскольку люди, посмотревшие ролик, выразили свою обеспокоенность относительно здоровья питомца, Кейли решил их успокоить. По словам Вудса, кот отделался лёгким испугом – он был тщательно вымыт. После этого мужчина отнёс питомца к ветеринару, и тот заверил, что пушистый совершенно здоров.
Кстати, а вы замечали, насколько похожи люди и их питомцы? Вот несколько примеров (здесь подробности).