Девушка завоёвывает мужские сердца и выигрывает конкурсы красоты. А в детстве одноклассники насмехались над её внешностью

Девушка стала победительницей конкурса красоты, ведёт здоровый образ жизни и без проблем может разбить мужское сердце. Но она всё ещё с грустью вспоминает дни учёбы в школе, когда дети оскорбляли её из-за лишнего веса. Как сообщает The Sun, много лет одноклассники бросались в Джен Аткин едой, крали её спортивную форму и обзывали различными прозвищами, самым популярным из которых было «Толстушка Джен». «Поскольку я была толстым ребёнком, в школе меня считали лёгкой добычей. Тогда я ненавидела это, но сейчас пришло время признать, что жир – это нездоровая вещь, которая сокращает вашу жизнь и ограничивает вас», – считает британка.

Фото: instagram.com/jenatkinuk Аткин долгое время не могла справиться со своим аппетитом и любовью к вредной еде. В 14-лет Джен весила 82,5 кг. Ей приходилось носить взрослую одежду. Ещё одним поводом для насмешек был её брат. Парень уже тогда был международным спортсменом, люди сравнивали его спортивное телосложение с фигурой его сестры. Мама Джен готовила здоровую еду, но девочке она казалась невкусной, поэтому она старалась улизнуть из-за стола, а потом отправлялась за фастфудом. И в итоге получался замкнутый круг: Аткин дразнят из-за веса, она плачет, а затем заедает стресс.

Фото: instagram.com/jenatkinuk Но потом школа осталась позади. Девушку стали окружать более взрослые люди, которые вели себя тактично и ни разу ничего не говорили о телосложении подруги. В 17 лет британка получила водительские права и начала по вечерам заезжать в рестораны в компании друзей. В 18 лет у Джен появился парень. Через два года пара купила собственное заведение общепита и по вечерам сидела перед телевизором с подносами с едой. В то же время Аткин предпочитала вообще не взвешиваться, чтобы лишний раз не огорчаться. Но в 2015 году произошёл переломный момент.

Фото: instagram.com/jenatkinuk «Я думала, мой парень любит меня такой, какой я была. Мы надеялись пожениться в декабре 2015 года, но в марте того же года он сказал мне, что все кончено. Я была опустошена», – вспомнила британка. Через несколько недель девушка собиралась на встречу с другом и хотела надеть своё любимое платье. Однако оно оказалось маленьким. Сначала Джен подумала, что одежда села из-за стирки, но затем ей в голову пришла идея впервые за пару лет встать на весы.

Фото: instagram.com/jenatkinuk Аткин не могла поверить увиденному. Она сняла все свои украшения и всё, что могло прибавить ей вес, но стрелка была неумолима. Британка весила 115 кг. Затем прошло несколько дней и первое впечатление ужаса прошло. Но потом 22-летней девушке нужно было сходить к врачу, и женщина честно сказала, что Джен страдает избыточным весом. «Первой моей реакцией был шок, но потом я почувствовала облегчение. Я не могла больше прятаться. Наконец-то кто-то сказал мне правду», – призналась Аткин.

Фото: instagram.com/jenatkinuk С того момента она решила измениться. Джен записалась в тренажёрный зал, пересмотрела свой рацион. Спустя семь месяцев девушка похудела на 25 кг. То самое любимое платье стало даже велико. Девушка почувствовала прилив сил. Она стала активнее на работе, перестала регулярно болеть. Кроме того, Аткин начала ездить в офис на велосипеде. В 24 года девушка изменилась настолько, что подруга посоветовала ей поучаствовать в конкурсе красоты.

Фото: instagram.com/jenatkinuk За первым конкурсом последовал второй, а потом третий. За 5 месяцев до соревнования «Мисс Великобритания – 2020» Джен вышла замуж. И она стала победительницей этого конкурса. По словам Аткин, она поддерживает бодипозитив, но считает, что нужно говорить людям правду. Девушка убеждена, что если бы врач честно не сказала ей об избыточном весе, то в дальнейшем она могла бы прожить куда менее насыщенную и не столь долгую жизнь. Сейчас 26-летняя Джен весит 65 кг.