Прямой эфир

«Идите лепить снеговика». Директриса отменила занятия, чтобы школьники поиграли со снегом

19 декабря 2020 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зимой многие школьники с надеждой ждут сильных морозов, чтобы взрослые закрыли школы, и была возможность повеселиться на улице. Но не всегда на помощь детям приходит холод, иногда достаточно понимающей директрисы. 

Как сообщает Good News Network, в американском штате Западная Вирджиния в одной из школ 16 декабря были отменены занятия. Директриса Бонди Шей Гибсон сказала, что важно помогать детям стать не только лучше, но и счастливее. 

«Я хочу напомнить о том, каким скоротечным может быть детство. Это возможность сделать воспоминания, которые потом будут согревать всю жизнь», – написала в своём обращении Бонди. 

«Идите лепить снеговика». Директриса отменила занятия, чтобы школьники поиграли со снегом-1

Фото: twitter.com/AugensteinWTOP 

По словам директрисы, год выдался очень непростым, поэтому она захотела, чтобы дети и их родители хотя бы ненадолго смогли перевести дух. Гибсон посоветовала использовать этот выходной, чтобы покататься на санках, выпить чашку горячего шоколада и просто почитать какую-нибудь интересную книгу. 

«Мы вернёмся к серьёзному и срочному делу взросления в четверг, а завтра – идите лепить снеговика», – закончила директриса.  

Распоряжение Бонди опубликовал на своей странице один из пользователей Twitter. Другие пользователи похвалили действия директрисы и отметили, что миру нужно больше таких людей, как она. 

Кстати, 2020-ый был плохим не для всех. Многие люди нашли поводы для радости (здесь подробнее). 

# Необычное # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
«Чего ты смотришь, помогай» Кот поиграл с хозяйскими вещами и пожалел
19 декабря 2020 09:36

«Чего ты смотришь, помогай» Кот поиграл с хозяйскими вещами и пожалел

Девушка пыталась забыть о проблемах при помощи вредных привычек, но её спасла работа. Рады были не все
19 декабря 2020 08:41

Девушка пыталась забыть о проблемах при помощи вредных привычек, но её спасла работа. Рады были не все

Парень сделал девушке дорогой подарок. Но этот поступок довёл молодого человека до слёз
19 декабря 2020 07:39

Парень сделал девушке дорогой подарок. Но этот поступок довёл молодого человека до слёз