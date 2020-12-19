«Идите лепить снеговика». Директриса отменила занятия, чтобы школьники поиграли со снегом

Зимой многие школьники с надеждой ждут сильных морозов, чтобы взрослые закрыли школы, и была возможность повеселиться на улице. Но не всегда на помощь детям приходит холод, иногда достаточно понимающей директрисы.

Как сообщает Good News Network, в американском штате Западная Вирджиния в одной из школ 16 декабря были отменены занятия. Директриса Бонди Шей Гибсон сказала, что важно помогать детям стать не только лучше, но и счастливее.

«Я хочу напомнить о том, каким скоротечным может быть детство. Это возможность сделать воспоминания, которые потом будут согревать всю жизнь», – написала в своём обращении Бонди.