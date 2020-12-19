«Идите лепить снеговика». Директриса отменила занятия, чтобы школьники поиграли со снегом

Зимой многие школьники с надеждой ждут сильных морозов, чтобы взрослые закрыли школы, и была возможность повеселиться на улице. Но не всегда на помощь детям приходит холод, иногда достаточно понимающей директрисы.
Как сообщает Good News Network, в американском штате Западная Вирджиния в одной из школ 16 декабря были отменены занятия. Директриса Бонди Шей Гибсон сказала, что важно помогать детям стать не только лучше, но и счастливее.
«Я хочу напомнить о том, каким скоротечным может быть детство. Это возможность сделать воспоминания, которые потом будут согревать всю жизнь», – написала в своём обращении Бонди.
Фото: twitter.com/AugensteinWTOP
По словам директрисы, год выдался очень непростым, поэтому она захотела, чтобы дети и их родители хотя бы ненадолго смогли перевести дух. Гибсон посоветовала использовать этот выходной, чтобы покататься на санках, выпить чашку горячего шоколада и просто почитать какую-нибудь интересную книгу.
«Мы вернёмся к серьёзному и срочному делу взросления в четверг, а завтра – идите лепить снеговика», – закончила директриса.
Распоряжение Бонди опубликовал на своей странице один из пользователей Twitter. Другие пользователи похвалили действия директрисы и отметили, что миру нужно больше таких людей, как она.
Кстати, 2020-ый был плохим не для всех. Многие люди нашли поводы для радости (здесь подробнее).