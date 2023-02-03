3 февраля Международный день нежности. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 3 февраля, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Непристойные выражения – моветон для культурного человека, но практически каждый хотя бы раз в жизни использовал в речи крепкое словцо, которое порой способно выразить всю гамму чувств, бушующих внутри. Брань осуждает и общество, и церковь, однако «матерщина» продолжает жить. Лингвисты объясняют использование мата в речи слабым словарным запасом, а психологи – стрессовыми ситуациями и воспитанием. Современные ученые, изучавшие воду, из которой человек состоит на 60%, доказали, что слова значительно влияют на ее структуру. Негативные непечатные выражения оказывают не лучшее воздействие на организм, поэтому сегодня следует в очередной раз задуматься, а почему бы не попробовать обойтись без мата? 3 февраля 1966 года советская станция «Луна-9» осуществила мягкую посадку на Луну

3 февраля 1966 года советская станция «Луна-9» впервые в истории осуществила мягкую посадку на Луну. «Луна-9» проработала 75 часов и передала ученым телевизионную панораму местности. Благодаря этому событию человечество смогло увидеть обратную сторону небесного тела, которая всегда невидима с Земли. 3 февраля День золотистого ретривера

3 февраля отмечают День золотистого ретривера. Немногие вещи приносят столько же радости в жизнь, сколько собака. Золотистый ретривер – одна из самых популярных в мире пород. Они могут жить в любом климате, прекрасно переносят жару и холод. И отдают все свое тепло, преданность и верность тому, кто с ними общается. Золотистого ретривера называют еще «солнечной собакой». Не только за окрас – у него теплый взгляд, миролюбивое улыбающееся выражение морды. Да и в целом этого спокойного и уравновешенного пса считают сильнейшим лохматым антидепрессантом. 3 февраля Международный день нежности