2 февраля отмечается День ездовых собак. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 2 февраля, Всемирный день водно-болотных угодий. В представлении многих людей, болота – это грязь, топь и комары. Однако водно-болотные угодья – это важнейшие регенераторы кислорода, а главная ценность болот – способность накапливать воду и улучшать ее качество. Болотные растения обогащают воздух кислородом, а торф, поглощая вредные вещества и связывая СО2, воздействует на снижение парникового эффекта. Кроме того, болота – это место обитания многих животных, и в первую очередь – водоплавающих птиц. В этот день в 1971 году в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях. Являясь cтороной Рамсарской конвенции с 1999 года, Беларусь к настоящему времени приняла на себя обязательства по сохранению 26 водно-болотных угодий международного значения общей площадью 778 тысяч гектаров. Также идет работа по повторному заболачиванию и восстановлению гидрологического режима на торфяных болотах. 2 февраля отмечается День ездовых собак

День ездовых собак празднуется во всем мире 2 февраля. Этот международный праздник отмечают владельцы аляскинских маламутов, хаски, самоедов, лаек и других ездовых пород собак, которые на протяжении многих лет помогают справляться с перевозками людей и грузов на нартах. Благодаря выносливым и смелым представителям ездовых пород, жители арктических районов могли путешествовать по заснеженным территориям задолго до того, как были изобретены самолеты и автомобили. Стоит упомянуть и о том, что покорение обоих полюсов Земли было совершено на собачьих упряжках: в 1909 году Робертом Пири был достигнут Северный полюс, а в 1911-м Руалем Амундсеном – Южный полюс. День ездовых собак – праздник, который призван напомнить людям о том, насколько преданными и надежными друзьями могут быть животные. 2 февраля 1887 года в США впервые официально праздновали День сурка

2 февраля 1887 года в США впервые официально праздновали День сурка. Согласно легенде, дошедшей из глубины веков, проснувшиеся сурки предсказывают погоду. Если, вылезая из норы, животное видит свою тень, значит, зима продлится еще 6 недель. И наоборот, не оставляющий тени сурок предвещает близкую весну. 2 февраля отмечается Международный день ежа