Над этим парнем смеялись в школе из-за внешности. Он вырос и утёр нос обидчикам
Подросток, над которым издевались из-за его худобы, всего за три года пережил трансформацию.
По информации Unilad, 22-летний Илья Циков переехал в Великобританию из Болгарии. Когда он был подростком, он признавался, что не был уверен в себе.
Сверстники критиковали его из-за внешности и худобы – это приводило к проблемам с самооценкой. К тому же семья мальчика после переезда жила бедно и ему приходилось продавать свои школьные обеды друзьям, чтобы помочь семье. Из-за того, что он питался один раз в день, подросток резко худел, стеснялся себя и изолировал от общения с другими детьми. Когда родители узнали, что их сын собирал деньги, они положили их на сберегательный счет.
С 16 лет парень начал заниматься силовыми упражнениями и усердно работал над тем, чтобы изменить свое тело. В соцсетях Илья показал результат, которого он достиг за три года.
Фото: instagram.com/itfitness_
Подросток занимался гимнастикой на открытом воздухе, упражнениями с отягощением – спустя три месяца парень начал видеть результаты и продолжил свое фитнес-путешествие.
Илья стал посещать спортзал и заниматься силовыми тренировками. Фото своего результата он публикует в соцсетях.
Парень рассказал, что первым шагом, который он предпринял, стало честное отношение к себе. «Я был тощим подростком, у которого не было уверенности в себе, никакой самооценки, никаких друзей. Я возвращался домой из школы, играл в видеоигры, чтобы изолировать себя от реального мира вокруг меня, который я ненавидел, потому что ненавидел себя».
Фото: instagram.com/itfitness_
Илья решил, что больше не будет тем человеком, над которым издеваются в школе.
«Я использовал гнев в качестве топлива, чтобы действовать. Я вышел и начал делать физические упражнения. Я нашел место, где было оборудование, и начал тренироваться. В тот момент я почувствовал надежду, что смогу изменить свой взгляд на вещи».
Спустя пару месяцев тренировок аппетит вырос, парень начал набирать вес. Изменения тела мотивировали Илью.
Сейчас парню 22 года. Он тренируется от пяти до шести раз в неделю. Илья хочет вдохновить других начать тренировки независимо от обстоятельств.
Над этими людьми смеялись в детстве из-за внешности, а вот как они выглядят сейчас (читать далее).