Над этим парнем смеялись в школе из-за внешности. Он вырос и утёр нос обидчикам

Подросток, над которым издевались из-за его худобы, всего за три года пережил трансформацию.

По информации Unilad, 22-летний Илья Циков переехал в Великобританию из Болгарии. Когда он был подростком, он признавался, что не был уверен в себе.

Сверстники критиковали его из-за внешности и худобы – это приводило к проблемам с самооценкой. К тому же семья мальчика после переезда жила бедно и ему приходилось продавать свои школьные обеды друзьям, чтобы помочь семье. Из-за того, что он питался один раз в день, подросток резко худел, стеснялся себя и изолировал от общения с другими детьми. Когда родители узнали, что их сын собирал деньги, они положили их на сберегательный счет.

С 16 лет парень начал заниматься силовыми упражнениями и усердно работал над тем, чтобы изменить свое тело. В соцсетях Илья показал результат, которого он достиг за три года.