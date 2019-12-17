Молодожёны расстались в день свадьбы из-за брата жениха

Молодожены расторгли свой брак через несколько часов после свадьбы.

По информации Daily Mail, со дня бракосочетания прошло уже четыре месяца. Все это время бывшие жених и невеста Стефан и Эрин не виделись.

Они решили, что им не пути после того, как старший брат жениха по имени Томас напал на невесту, ударил ее, а также двух ее сестер и их мать.

Стефан отправился домой со своей семьей после вечеринки, а не остался утешать потрясенную невесту всю в слезах.

Драка произошла, когда семья невесты пыталась помочь пьяному жениху подняться по лестнице после свадьбы.

Друг семьи отметил, что брак закончился за один день. Они были женаты настолько недолго, что даже не пришлось оформлять развод – брак просто аннулировали.