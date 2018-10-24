Почувствовала сильную боль и потеряла сознание. Светлану Лободу экстренно госпитализировали

Певицу Светлану Лободу экстренно госпитализировали.

По информации издания StarHit со ссылкой на представителей артистки, Лободу доставили в больницу с репетиции ее нового шоу с подозрением на обструкцию почки.

Певица почувствовала сильную боль в спине во время танцевального номера. 36-летняя исполнительница потеряла сознание.

Сейчас уточняется диагноз певицы, медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Светланы. Информации об отмене предстоящих концертов нет.

Светлана Лобода готовит большое шоу в Москве. Концерты должны состояться 25, 26 и 28 октября.