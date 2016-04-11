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Видеохит: как песня Рианны спасла девушку на сноуборде от медведя

11 апреля 2016 19:17
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Новости Японии. В социальных сетях популярность набирает видео чудесного спасения. О том, что произошло на зимнем курорте Хакубо в Японии, девушка по имени Келли узнала лишь когда посмотрела запись.

Девушка делала видеоселфи во время спуска с горы. Келли напевает песню Рианны, которая звучит у нее в наушниках и, к счастью, не замечает того, что происходит вокруг.

А в кадре, тем временем, то и дело появляется медведь, который в прямом смысле гонится за сноубордисткой.

«Оказывается, меня чуть не съели!» – так подписала девушка видеоролик, который она разместила на Youtube.

Местные жители и раньше встречали в окрестностях медведей и даже предупреждали об этом отдыхающих по громкоговорителю.

Многие, кто видел этот ролик, сетуют, что проверить подлинность произошедшего не представляется возможным. У пользователей социальных сетей есть подозрения, что медведь, бегущий за девушкой – видеомонтаж.

# калейдоскоп # Необычное

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