Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга

Новости Китая. Две сестры вышли замуж за двух братьев. Проблема лишь в том, что и те, и другие – близнецы. Абсолютно одинаковые! Чтобы искусственно создать отличия и наконец различить своих избранников,

пары решили лечь под нож пластического хирурга.

7 апреля доктора дали зеленый свет. Теперь лица молодых людей претерпят небольшие изменения, которые позволят им не допустить ошибок.