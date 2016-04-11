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Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга

11 апреля 2016 14:48
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Новости Китая. Две сестры вышли замуж за двух братьев. Проблема лишь в том, что и те, и другие – близнецы. Абсолютно одинаковые! Чтобы искусственно создать отличия и наконец различить своих избранников, 

пары решили лечь под нож пластического хирурга.

7 апреля доктора дали зеленый свет. Теперь лица молодых людей претерпят небольшие изменения, которые позволят им не допустить ошибок.

Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга-1

Близнецы из провинции Шанхая поженились в феврале. Пришлось не раз удостовериться в том, что под венец с ними идет правильный человек.

Обе пары близнецов родились в 1994 году в соседних деревнях. 

Они ходили в одну школу, но встретились только после «совпадения» на сайте знакомств.

Близнецы прониклись симпатией друг к другу с первой минуты, рассказывает Daily Mail

Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга-4

Спустя месяц отец братьев вернулся из Пекина, где он владеет ресторанным бизнесом, и благословил помолвку молодых людей.

После свадьбы пары водят даже одинаковые автомобили! Разница между двумя белыми фольксвагенами лишь в одной букве на покрышках.

Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга-7

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # калейдоскоп # Близнецы

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