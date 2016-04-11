Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга
Новости Китая. Две сестры вышли замуж за двух братьев. Проблема лишь в том, что и те, и другие – близнецы. Абсолютно одинаковые! Чтобы искусственно создать отличия и наконец различить своих избранников,
пары решили лечь под нож пластического хирурга.
7 апреля доктора дали зеленый свет. Теперь лица молодых людей претерпят небольшие изменения, которые позволят им не допустить ошибок.
Близнецы из провинции Шанхая поженились в феврале. Пришлось не раз удостовериться в том, что под венец с ними идет правильный человек.
Обе пары близнецов родились в 1994 году в соседних деревнях.
Они ходили в одну школу, но встретились только после «совпадения» на сайте знакомств.
Близнецы прониклись симпатией друг к другу с первой минуты, рассказывает Daily Mail.
Спустя месяц отец братьев вернулся из Пекина, где он владеет ресторанным бизнесом, и благословил помолвку молодых людей.
После свадьбы пары водят даже одинаковые автомобили! Разница между двумя белыми фольксвагенами лишь в одной букве на покрышках.
Перевод: Светлана Воропай