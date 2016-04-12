Красочное шоу с участием слонов: в Таиланде отмечают Новый год

Новости Таиланда. В Таиланде отмечают Новый год. В это время здесь проходит один из старейших фестивалей - Сонгкран, который знаменует окончание зимней жары и начало сезона летних ливней.

Главными героями празднования по традиции оказываются слоны. Ведь веками добродушные гиганты были самыми сильными помощниками тайских крестьян, несли военную службу и участвовали в пышных государственных церемониях.

Разукрашенные в яркие краски они набирают полные хоботы воды и орошают ей всех желающих. Таким необычным образом очищая душу и тело от накопившихся плохих эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.