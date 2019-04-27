Ей было 43 года. Скончалась звезда сериала «Мост» Стефани Шерк

Новости Канады. 20 апреля на 38 году жизни скончалась канадская модель и актриса Стефани Шерк, известная благодаря роли в американской версии сериала «Мост». О смерти женщины сообщил её супруг Демиан Бичир на своей странице в Instagram.

«Мы искренне надеемся, что наша прекрасная Стефани, мой ангел и любовь всей моей жизни, будет покоиться в вечном мире», – говорится в сообщении.

По сведениям портала The Blast, 12 апреля Демиан обнаружил Шерк на дне бассейна возле её дома. Прибывшие медики реанимировали Стефани, после чего она была доставлена в больницу, где через 8 дней скончалась.

Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала нехватка кислорода, вызванная длительным нахождением под водой. Предполагаемая причина произошедшего – депрессия.

«Депрессия унесла жизни многих прекрасных, замечательных, талантливых людей, таких как моя любимая жена Стефани», – написал Бичир.

Изначально утверждалось, что актрисе было 37 лет, однако, по официальным данным, Стефани 43 года.