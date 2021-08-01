Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков

Они населяют наши дома, они едят нашу еду, они те, кто будят нас по утрам. Кто же это? Коты. Они повсюду. Но даже когда у человека в квартире живёт пушистый, ему всё равно мало. Владелец питомца смотрит на других котиков в соцсетях. И разве может кто-то его осудить?

Котики очень эмоциональные создания, которые могут делать весьма забавные мордочки. Могут покушаться на провода и своим зеванием иллюстрировать всё отчаяние мира. Посмотрите сами.