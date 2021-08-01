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Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков

01 августа 2021 12:00
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Они населяют наши дома, они едят нашу еду, они те, кто будят нас по утрам. Кто же это? Коты. Они повсюду. Но даже когда у человека в квартире живёт пушистый, ему всё равно мало. Владелец питомца смотрит на других котиков в соцсетях. И разве может кто-то его осудить?

Котики очень эмоциональные создания, которые могут делать весьма забавные мордочки. Могут покушаться на провода и своим зеванием иллюстрировать всё отчаяние мира. Посмотрите сами.

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-1

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-3

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-5

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-7

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-9

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-11

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-13

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-15

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Отчаяние, недовольство и крутость. Показываем смешные фотографии котиков-17

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Кстати, ранее мы собрали похожую коллекцию эмоциональных котиков. Один из них зажигательно танцует – здесь подробности.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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