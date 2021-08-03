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Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?

03 августа 2021 12:03
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Деревенское утро встречаем в Подолянах Поставского района.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-1

Нравится сыр, который готовит жена.
Замечательно, каждый день кушаю.

Пару лет назад минчане в четвертом поколении переехали с маленькими детьми на лоно природы. Родители трудятся на экоферме, детей отвозит в школу автобус.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-4

Павел Таран, хозяин экофермы:
К определенному периоду жизни приходишь к пониманию, что если долго стоишь на месте, то падаешь в болото, оно начинает затягивать. Нужно что-то менять. Становиться не просто потребителем, а производителем, чтобы воспитать своих детей, научить их работать. У них и здесь хватает друзей. Летом они сплавляются каждый год на плотах. В городе ты работаешь, пять дней в неделю отдаешь работе, остальные два дня – выходные. Здесь нет такого понятия, 365 на 24 – ты постоянно должен что-то делать.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-7

Ольга Федурко, хозяйка экофермы:
И это постоянная ответственность: как ты сделаешь, так ты и получишь. Ты не можешь сказать, что работодатель плохой, все кругом плохие, нет. Что ты сделал, то ты и получил.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-10

Стать на чистейшей земле сыроваром сам бог велел. Варить французские сыры из козьего молока Ольга училась на Youtube и по старинным книгам. Первыми дегустаторами были куры и собаки. Зато теперь туристы приезжают с аппетитом. Молочные шедевры оценили не только родные, но и зарубежные эксперты. Для своих гостей хозяева обустроили уютное кафе и удивляют новыми рецептами.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-13

Ольга Федурко:
По сырам тоже мастер-классы есть. Рассказываем, конечно, в упрощенной форме, потому что технология производства сыра очень длительная, может и годами происходить это все. Какие-то основы мы можем показать. Мы вообще производим более восьми видов сыра. Молодые сыры – это шевр (мягкий, творожный, кремообразный), рассольный подолянский – это свой рецепт. Этот сыр называется Белпер Кнолле – твердый сыр, в перце созревает, получается сыр-специя очень насыщенного вкуса. Стараемся и что-то новенькое периодически добавлять.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-16

После чашечки травяного чайку с медом пара знакомит с виновниками торжества. Рогатых сейчас около 30. Козочек доят по графику и стараются создать комфортную атмосферу. Если дамы не уживаются, расселяют, чтобы не бодались. Все это влияет на молочность. Новым друзьям они всегда рады, оближут с ног до головы.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-19

Павел Таран:
Они вот так обступают и облизывают ноги, потому что соль чувствуют. Это камерунская порода, они очень любят людей, любят гладиться, они у нас для красоты, для детей. А вот эти козочки белые – это зааненская порода козы, она у нас самая молочная коза.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-22

А вот с ушками висячими – это англо-нубийские козы. Носик горбинкой.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-25

Ольга Федурко:
Козы – очень умное, хитрое, сообразительное животное. Если ты занимаешься козами, значит ты их любишь.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-28

На семерых козлятах, трех поросятах и курочках контактный зоопарк не заканчивается. Путников ожидает волшебная встреча с лошадьми.

Ольга Федурко:
Вот Берест, ему 10 лет. Он английской чистокровной породы. Бубе восемь лет, он орловский рысак. Кобыла Лорта и старичок наш Граф, ему 30 лет. Это очень много для лошади, он все еще радует нас, он белорусской породы, национальная гордость.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-31

Любовь к благородным у Ольги с детства. Прошла обучение в Ратомке и сейчас помогает наладить коннект с новичками. Для всех желающих устраивают конные прогулки по заповедным местам. Но почувствовать себя героем вестерна новички могут только с инструктором. Грациозные скакуны сканируют мысли людей. И если всадник боится, лошадка может повести себя непредсказуемо. Но эффект иппотерапии можно прочувствовать даже от общения.

Ольга Федурко:
Стоишь рядом, гладишь, она дышит тебе в плечо, это уже полезно. Это как минимум положительные эмоции. Ты находишься в биополе лошади, оно очень сильное. Те, кто приезжают и общаются, они чувствуют, что им становится легче именно во внутреннем, душевном состоянии. Если лечить физическое тело, то верховая езда без седла, конечно, благотворно влияет.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-34

Развивать сельский туризм подсказало само место. Рядом гидрологический заказник «Споры». Места притягательные, как звездная россыпь. Высокие овраги, глубокие озера с ионами серебра, хрустальные ручьи. Кроме того, эти земли были театром военных действий в Первую мировую. Так что экскурсии на берегах проходят на ура. А после можно перевести дух на батутах, деревянных креслах и индейском типи, песни у костра частенько звучат до утра.

Павел Таран:
У нас прежде всего семейная экоферма, поэтому мы приглашаем в гости. К каждому человеку, который сюда приезжает, я отношусь прежде всего как к своему личному гостю.

Ольга Федурко:
Здесь ты тот, кто ты есть. Если ты хороший человек – заходи, мы будем тебе рады всегда.

Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?-37

Вот такая она, долина счастья. Без гаджетов и телефонов. С качелями на дереве и улетным фотосетом. Впереди у наших героев стройка дома и новые сюрпризы для гостей.

# Туризм # калейдоскоп # Ольга Федурко # Павел Таран # Анастасия Макеева # Фотофакт

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