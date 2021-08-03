Можно попробовать домашний сыр и погладить животных. Чем заняться туристу на семейной экоферме в Подолянах?

Деревенское утро встречаем в Подолянах Поставского района.

Нравится сыр, который готовит жена.

Замечательно, каждый день кушаю. Пару лет назад минчане в четвертом поколении переехали с маленькими детьми на лоно природы. Родители трудятся на экоферме, детей отвозит в школу автобус.

Павел Таран, хозяин экофермы:

К определенному периоду жизни приходишь к пониманию, что если долго стоишь на месте, то падаешь в болото, оно начинает затягивать. Нужно что-то менять. Становиться не просто потребителем, а производителем, чтобы воспитать своих детей, научить их работать. У них и здесь хватает друзей. Летом они сплавляются каждый год на плотах. В городе ты работаешь, пять дней в неделю отдаешь работе, остальные два дня – выходные. Здесь нет такого понятия, 365 на 24 – ты постоянно должен что-то делать.

Ольга Федурко, хозяйка экофермы:

И это постоянная ответственность: как ты сделаешь, так ты и получишь. Ты не можешь сказать, что работодатель плохой, все кругом плохие, нет. Что ты сделал, то ты и получил.

Стать на чистейшей земле сыроваром сам бог велел. Варить французские сыры из козьего молока Ольга училась на Youtube и по старинным книгам. Первыми дегустаторами были куры и собаки. Зато теперь туристы приезжают с аппетитом. Молочные шедевры оценили не только родные, но и зарубежные эксперты. Для своих гостей хозяева обустроили уютное кафе и удивляют новыми рецептами.

Ольга Федурко:

По сырам тоже мастер-классы есть. Рассказываем, конечно, в упрощенной форме, потому что технология производства сыра очень длительная, может и годами происходить это все. Какие-то основы мы можем показать. Мы вообще производим более восьми видов сыра. Молодые сыры – это шевр (мягкий, творожный, кремообразный), рассольный подолянский – это свой рецепт. Этот сыр называется Белпер Кнолле – твердый сыр, в перце созревает, получается сыр-специя очень насыщенного вкуса. Стараемся и что-то новенькое периодически добавлять.

После чашечки травяного чайку с медом пара знакомит с виновниками торжества. Рогатых сейчас около 30. Козочек доят по графику и стараются создать комфортную атмосферу. Если дамы не уживаются, расселяют, чтобы не бодались. Все это влияет на молочность. Новым друзьям они всегда рады, оближут с ног до головы.

Павел Таран:

Они вот так обступают и облизывают ноги, потому что соль чувствуют. Это камерунская порода, они очень любят людей, любят гладиться, они у нас для красоты, для детей. А вот эти козочки белые – это зааненская порода козы, она у нас самая молочная коза.

А вот с ушками висячими – это англо-нубийские козы. Носик горбинкой.

Ольга Федурко:

Козы – очень умное, хитрое, сообразительное животное. Если ты занимаешься козами, значит ты их любишь.

На семерых козлятах, трех поросятах и курочках контактный зоопарк не заканчивается. Путников ожидает волшебная встреча с лошадьми. Ольга Федурко:

Вот Берест, ему 10 лет. Он английской чистокровной породы. Бубе восемь лет, он орловский рысак. Кобыла Лорта и старичок наш Граф, ему 30 лет. Это очень много для лошади, он все еще радует нас, он белорусской породы, национальная гордость.

Любовь к благородным у Ольги с детства. Прошла обучение в Ратомке и сейчас помогает наладить коннект с новичками. Для всех желающих устраивают конные прогулки по заповедным местам. Но почувствовать себя героем вестерна новички могут только с инструктором. Грациозные скакуны сканируют мысли людей. И если всадник боится, лошадка может повести себя непредсказуемо. Но эффект иппотерапии можно прочувствовать даже от общения. Ольга Федурко:

Стоишь рядом, гладишь, она дышит тебе в плечо, это уже полезно. Это как минимум положительные эмоции. Ты находишься в биополе лошади, оно очень сильное. Те, кто приезжают и общаются, они чувствуют, что им становится легче именно во внутреннем, душевном состоянии. Если лечить физическое тело, то верховая езда без седла, конечно, благотворно влияет.

Развивать сельский туризм подсказало само место. Рядом гидрологический заказник «Споры». Места притягательные, как звездная россыпь. Высокие овраги, глубокие озера с ионами серебра, хрустальные ручьи. Кроме того, эти земли были театром военных действий в Первую мировую. Так что экскурсии на берегах проходят на ура. А после можно перевести дух на батутах, деревянных креслах и индейском типи, песни у костра частенько звучат до утра. Павел Таран:

У нас прежде всего семейная экоферма, поэтому мы приглашаем в гости. К каждому человеку, который сюда приезжает, я отношусь прежде всего как к своему личному гостю. Ольга Федурко:

Здесь ты тот, кто ты есть. Если ты хороший человек – заходи, мы будем тебе рады всегда.