Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение

Интересно, почему парни и мужчины всех возрастов много времени проводят за компьютерными играми? Вообще, причин немало, но сегодня мы решили назвать только одну – женские персонажи. Да, есть огромное количество игр с привлекательными девушками, однако в этот раз мы заинтересовались теми, где они как луч света в мрачной реальности. Left 4 Dead Старый добрый шутер с зомби. Компашка из четырёх человек пытается спастись и преодолевает множество трудностей на пути к патронам и заветному самолёту, кораблю или бронеавтомобилю. Обычно на экране монитора игроки видят примерно это.

Фото: deviantart.com/juhoham

Отбившись от полчищ зомби и добравшись до убежища, игрок, наконец, может перевести дыхание, посмотреть на Зои и понять – пока она жива, ещё не всё потеряно.

Фото: deviantart.com/silvermooncrystal

Devil May Cry 3 Слешер, который был представлен на суд публике целых 15 лет назад. Большую часть времени крутому парню в пафосном красном плаще приходится рубить демонов. Временами появляются более существенные противники в виде боссов. Но стандартный вид примерно такой.

Фото: twitter.com/xDevilNeverCry

В какой-то момент игроку показывается кат-сцена, где Леди ловко раскидывает врагов с использованием потрясающих акробатических навыков и множества пушек. Как тут не влюбиться?

Фото: deviantart.com/demonleon3d

Dead Space Бедняга Айзек Кларк отправился на космический корабль, чтобы найти свою девушку, но, к несчастью, девушка уже не совсем жива. Бодро рассекают по отсекам USG Ishimura только некроморфы, с которыми главный герой не горит желанием познакомиться поближе.

Фото: deviantart.com/betti357

Во второй части Айзека уже преследуют не только монстры, но и та самая не совсем живая бывшая девушка.

Фото: instagram.com/deadspace_fan

К счастью, на космической станции Кларк встречает самую настоящую и живую девушку Элли. На фоне некроморфов она кажется богиней.

Фото: instagram.com/dead_space_

Dark Souls Мрачный мир, который предполагает страдания не только персонажа, но и игрока. Легко можно упасть с обрыва, а ткнуть мечом призрака, предварительно не наложив на себя проклятье, не получится. Кстати о противниках, пока игрок не пройдёт хотя бы половину игры и не наловчится, все они кажутся примерно такими.

Фото: deviantart.com/allrichart

Во второй половине игры они тоже кажутся такими, но только бороться с ними уже легче. И вот среди всего этого хаоса, среди этих болот, огромных пауков и крыс, среди каких-то улиток, вылепленных из мяса, мы встречаем Присциллу. И она, являясь боссом, не хочет убивать игрока. Напротив, она вежливо просит нас уйти. А сделать это сложно, ведь хочется положить оружие на землю, взять кружечку чая и просто поговорить с девушкой, которая наполовину дракон.

Фото: deviantart.com/saoriaiko

Bloodrayne Что тут скажешь, на момент 2002 года игра была отличной. Да и сейчас неплохая. Здесь нет второстепенного персонажа, которая являлась бы отдушиной в суровом мире. А мир и впрямь суровый – ходячие мертвецы и разные мутанты выступят в качестве противников. Так почему же не нужны девушки, которые могли бы поддерживать боевой дух игроков? Потому что достаточно посмотреть на главную героиню.

Фото: deviantart.com/silencesys