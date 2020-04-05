Прямой эфир

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение

05 апреля 2020 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Интересно, почему парни и мужчины всех возрастов много времени проводят за компьютерными играми? Вообще, причин немало, но сегодня мы решили назвать только одну – женские персонажи. 

Да, есть огромное количество игр с привлекательными девушками, однако в этот раз мы заинтересовались теми, где они как луч света в мрачной реальности. 

Left 4 Dead 

Старый добрый шутер с зомби. Компашка из четырёх человек пытается спастись и преодолевает множество трудностей на пути к патронам и заветному самолёту, кораблю или бронеавтомобилю. Обычно на экране монитора игроки видят примерно это. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-1

Фото: deviantart.com/juhoham 

Отбившись от полчищ зомби и добравшись до убежища, игрок, наконец, может перевести дыхание, посмотреть на Зои и понять – пока она жива, ещё не всё потеряно. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-4

Фото: deviantart.com/silvermooncrystal 

Devil May Cry 3 

Слешер, который был представлен на суд публике целых 15 лет назад. Большую часть времени крутому парню в пафосном красном плаще приходится рубить демонов. Временами появляются более существенные противники в виде боссов. Но стандартный вид примерно такой. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-7

Фото: twitter.com/xDevilNeverCry 

В какой-то момент игроку показывается кат-сцена, где Леди ловко раскидывает врагов с использованием потрясающих акробатических навыков и множества пушек. Как тут не влюбиться? 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-10

Фото: deviantart.com/demonleon3d 

Dead Space 

Бедняга Айзек Кларк отправился на космический корабль, чтобы найти свою девушку, но, к несчастью, девушка уже не совсем жива. Бодро рассекают по отсекам USG Ishimura только некроморфы, с которыми главный герой не горит желанием познакомиться поближе. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-13

Фото: deviantart.com/betti357 

Во второй части Айзека уже преследуют не только монстры, но и та самая не совсем живая бывшая девушка. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-16

Фото: instagram.com/deadspace_fan 

К счастью, на космической станции Кларк встречает самую настоящую и живую девушку Элли. На фоне некроморфов она кажется богиней. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-19

Фото: instagram.com/dead_space_ 

Dark Souls 

Мрачный мир, который предполагает страдания не только персонажа, но и игрока. Легко можно упасть с обрыва, а ткнуть мечом призрака, предварительно не наложив на себя проклятье, не получится. Кстати о противниках, пока игрок не пройдёт хотя бы половину игры и не наловчится, все они кажутся примерно такими. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-22

Фото: deviantart.com/allrichart 

Во второй половине игры они тоже кажутся такими, но только бороться с ними уже легче. И вот среди всего этого хаоса, среди этих болот, огромных пауков и крыс, среди каких-то улиток, вылепленных из мяса, мы встречаем Присциллу. И она, являясь боссом, не хочет убивать игрока. Напротив, она вежливо просит нас уйти. А сделать это сложно, ведь хочется положить оружие на землю, взять кружечку чая и просто поговорить с девушкой, которая наполовину дракон. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-25

Фото: deviantart.com/saoriaiko 

Bloodrayne 

Что тут скажешь, на момент 2002 года игра была отличной. Да и сейчас неплохая. Здесь нет второстепенного персонажа, которая являлась бы отдушиной в суровом мире. А мир и впрямь суровый – ходячие мертвецы и разные мутанты выступят в качестве противников. 

Так почему же не нужны девушки, которые могли бы поддерживать боевой дух игроков? Потому что достаточно посмотреть на главную героиню. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение-28

Фото: deviantart.com/silencesys 

Кстати, ранее мы рассказывали об играх, которые вызывают всплеск адреналина. 

Конечно, среди них есть Dead Space и Dark Souls (здесь подробнее). 

# Компьютерные игры # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Католики отмечают Вербное воскресенье. Какие традиции у этого праздника?
05 апреля 2020 07:24

Католики отмечают Вербное воскресенье. Какие традиции у этого праздника?

Завоевали сердца и пропали. Как сейчас живут актёры, которые прославились в детстве
04 апреля 2020 14:30

Завоевали сердца и пропали. Как сейчас живут актёры, которые прославились в детстве

«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит
04 апреля 2020 11:10

«Я предпочитаю и первое, и второе. И какой-нибудь компот». Как выглядит обед ректора БГУ и сколько стоит